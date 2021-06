Il Belgio è nei guai: due "batoste" prima dell'Italia

Il Belgio di Roberto Martinez ha avuto la meglio per 1-0 sul Portogallo grazie alla rete di Thorgan Hazard e ora i Diavoli Rossi affronteranno l'Italia di Roberto Mancini nei quarti di finale dell'Europeo. I belgi, però, tremano perché in vista del match contro gli azzurri rischiano di non poter avere a disposizione Eden Hazard e Kevin De Bruyne usciti malconci dal match contro i lusitani. Il giocatore del City è stato costretto ad uscire ad inizio secondo tempo dopo aver ricevuto un brutto colpo da Palhinha nel primo tempo, il secondo ha chiesto il cambio verso fine partita per un problema muscolare alla coscia destra.

In pensiero

Il Belgio ha tante risorse e Martinez tante armi al suo bagaglio ma perdere i due giocatori più talentuosi in un colpo sarebbe davvero una mazzata. Il ct avversario al termine del match contro il Portogallo ha parlato degli infortuni e ha poi elogiato l'Italia: "Non so se potranno esserci contro gli azzurri, abbiamo bisogno di 48 ore per fare i test del caso. Hazard ha un problema muscolare, ma al momento non possiamo sapere se riusciremo a recuperarlo. Sarà una grande partita contro gli azzurri. Mancini ha fatto un ottimo lavoro con l'Italia, facendo crescere il gruppo con un'ottima dinamica. Mi aspetto una bella sfida perché affronteremo la migliore squadra del torneo".

Non solo il ct belga, anche il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois si è detto preoccupato per entrambi i suoi compagni di squadra che rischiano di non esserci in un match fondamentale ad Euro 2020: "Ho paura che l'Europeo di Eden sia finito. fosse una contrattura vorrebbe dire dieci giorni fuori. Serve un miracolo. De Bruyne non riesce a piegare la caviglia". Sportivamente parlando, ovviamente, la speranza è che entrambi recuperino per giocare contro l'Italia. Se non dovessero recuperare, però, sarebbe un vantaggio non indifferente per gli azzurri di Roberto Mancini che avrebbero così più chance contro la squadra numero uno nel ranking Fifa. Appuntamento dunque a venerdì 2 luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera dove Belgio e Italia si daranno battaglia per approdare in semifinale a Wembley con ogni probabilità contro una tra Francia e Spagna che devono però ancora guadagnarsi i quarti di finale di Euro 2020.

