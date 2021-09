"Bellissima", "Certamente...": i misteriosi messaggini dopo Napoli-Juve

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto in rimonta per 2-1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha fatto festa sui social. Il numero uno dei partenopei, però, si è reso protagonista di alcuni messaggi criptici e a volte incomprensibili passando da un "Sei bellissima" a "Certamente squallidi": ma con chi ce l'ha in realtà Aurelio De Laurentiis?.

Domenica movimentata

De Laurentiis, metabolizzato ma non troppo il successo sui rivali di sempre, ha poi utilizzato i social per infilare una serie di messaggi criptici e poco comprensibili. Da "Certamente squallidi come il borghese piccolo piccolo o amici miei tanto per citarne qualcuno dei 400", seguito da un "Sei bellissima" in risposta ad una tifosa che sottolineava il sorriso compiaciuto dopo una vittoria così importante, DeLa si è lasciato andare ad alcuni commenti che hanno scatenato gli utenti in mille supposizioni. Tra l'altro, iIl numero uno del Napoli non è nuovo a messaggi social anche se mai di questa portata incomprensile e criptica.



Parole al miele

De Laurentiis ha poi speso parole d'elogio per il neo allenatore Luciano Spalletti: "È un buon inizio, devo ringraziare Spalletti perché ha dato una quadra alla squadra. Abbiamo prodotto gioco dall'inizio alla fine, dispiace per l'errore iniziale, si poteva vincere 2-0. Ringrazio l'allenatore, la squadra e i tifosi". Il presidente ha poi continuato pungendo quasi certamente l'ex allenatore Gennaro Ivan Gattuso: "Ho scelto Spalletti perché è un uomo molto ordinato, diligente, che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Non ho nulla da eccepire finora. Con lui si può parlare, non si offende per qualsiasi chiarimento uno possa chiedere. Non ha fantasmi del suo ego".

Tra Spalletti e De Laurentiis l'idillio sembra fantastico anche se a dire il vero il numero uno del Napoli è sempre partito alla grande con i propri allenatori per poi finire, nella maggior parte dei casi, con rapporti incrinati. Da Walter Mazzarri a Rafael Benitez, passando per Maurizio Sarri fino ad arrivare a Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso: Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto qualche alterco con i propri tecnici. Chissà se questa volta con Spalletti la storia sarà diversa e se soprattutto l'ex allenatore di Inter e Roma riuscirà a mettere in bacheca uno scudetto che manca dai tempi di Diego Armando Maradona: il toscano diventerebbe il più amato da De Laurentiis e dai tifosi partenopei.