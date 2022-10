Berrettini ko a sorpresa contro Cerballes all'Atp di Firenze

Matteo Berrettini cade, inaspettatamente, contro lo spagnolo Cerballes ed esce subito di scena all'Atp 250 di Firenze e lo fa agli ottavi di finale. Il numero 2 del seeding dopo aver vinto il primo set per 7-5 si è poi fatto rimontare dall'iberico che ha vinto il secondo parziale al tie-break per 7 punti a 5 e il terzo parziale con il punteggio di 7-5. Dopo tre ore e 19 minuti di battaglia contro il numero 80 al mondo Roberto Carballes hanno mostrato come sia ancora un po' arrugginito e ora qualificarsi alle Atp Finals di Torino sembra un miraggio.

Il romano rientrava in campo dopo due settimane di stop ma non è riuscito a vincere contro un avversario "morbido" sulla carta. Berrettini dopo essere andato avanti nel punteggio nel primo set per 4-3 si è fatto poi riprendere dall'avversario salvo poi salvarsi in calcio d'angolo e vincere il parziale per 7-5. Nel secondo set, Matteo parte col break e sale 2-0 ma ancora una volta si fa rimontare e va sotto per 4-2.

Berrettini recupera e si va al tie-break vinto per 7-5 Cerballes. Nel terzo parziale il tennista di casa sembra non averne più a livello fisico e mentale ma nonostante questo si porta sul 5-2 ma questo non basta con Berrettini che perde il servizio e si fa recuperare fino al 7-5 finale in favore del suo avversario. Difficilmente con questa forma fisica il 26enne romano ce la farà a staccare il pass per entrare nella top eight per partecipare alla Finals di Torino. Le possibilità ci sono ancora per Berrettini ma onestamente la sua partecipazione resta appesa ad un filo in questo 2022 non particolarmente fortunato.