"Ho il cuore a pezzi". Berrettini positivo al Covid si ritira da Wimbledon

Matteo Berrettini non potrà partecipare al torneo di Wimbledon per colpa del Covid-19. Ad annunciare la sua positività e dunque il suo ritiro dal prestigioso torneo londinese è stato lui stesso dalla sua pagina ufficiale di Instagram: "Ho il cuore a pezzi", le sue prime parole sui social. "Ho avuto qualche sintomo influenzale e sono rimasto isolato negli ultimi giorni. Nonostante fossero sintomi lievi, ho deciso che era importante fare un ulteriore test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di tutti coloro che sono coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere la mia delusione. Il sogno è finito, per quest'anno, ma tornerò più forte. Grazie a tutti per il supporto".

Un vero peccato per Matteo Berrettini che era reduce da due grandi vittorie sull'erba di Stoccarda, Atp 250, e soprattutto al Queen's, Atp 500, e che si candidava per essere un grande protagonista del torneo del Grande Slam. L'azzurro era uno dei grandi favoriti per la conquista del titolo dietro solo a Novak Djokovic, vincitore lo scorso anno battendo in finale proprio Berrettini, e davanti forse anche al giovane Alcaraz e all'esperto Rafael Nadal.

Ora le sperenze azzzurre sono tutte riposte in altri giocatori ancora in corsa come Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e soprattutto Jannik Sinner che contro Wawrinka ha vinto la sua prima partita sull'erba. Restano due piccole notizie, "positive" per Berrettini visto che quest'anno Wimbledon non assegnerà punti ai tennisti e dunque non ci saranno stravolgimenti in classifica Atp. Inoltre, Berrettini resta imbattuto nel 2022 sull'erba: una magra consolazione per un giocatore che sognava di portarsi a casa il primo titolo Slam della sua carriera.