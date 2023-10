Big Rom, il 90 "infame" che non fa paura

Non è vero che la paura fa 90. Non stavolta. Non sulla maglia di Lukaku. Camicia da infame ha sentenziato il tifo interista che, fuor di San Siro, vendeva la maglia bianca targata 90 e stampato appunto quel infame che poi ha ritmato come un ritornello quando Lukaku trotterellava per il campo, senza mai mordere. I fischi, quelli si, assordanti e oltraggiosi nell'animo. Perché anche il fischio ha un animo e stavolta parlava a quel perticone, un po' bambolone, una volta amato e ieri, e sempre ormai, odiato. Odiato come si odia per amor tradito.

Erano sontuosi i fischi, coro niente affatto starnazzante bensì assordante ed esaltante nella musicalità. In fondo dobbiamo a Lukaku questa novità canora di un tifare avverso. E lui ha ascoltato senza tradire rabbia. Nemmeno quando telecamere e megavideo di San Siro hanno indugiato, con sapor sadico, sul suo corricchiare, camminare, osservare. È entrato in campo plaudendo il pubblico romanista, mentre quell'altro intonava il concerto. Ha sfilato dal sottopassaggio affiancato a Thuram e Calhanoglu, giusto ad evitare sguardi vividi con ex compagni traditi. A tutti il cinque d'ordinanza. Occhio sfuggente, testa alta.

Poi quegli attimi di solitudine totale, davanti al pallone sul centro campo: lui pronto al calcio, San Siro tormentato dai 30mila fischietti. L'arbitro ha atteso quasi a volergli lasciare il solitario palcoscenico. Allora che fare? Che dire? Glielo ha spiegato Acerbi, che gli ha giocato addosso, contro, davanti, senza mollarlo: più avvilente dei fischi che volavano nell'aria, mentre lui non beccava palla nell'area. Novanta minuti in cui ha lavorato con una sponda per El Shaarawy, un paio di entra ed esci dall'area e tanta insipida presenza. Volavano i cori Figlio di..., Uomo di.... Ma sembrava accanirsi inutile. Mai razzismo, aveva raccomandato la curva. Ma interisti, non vedete? Questa è la controfigura di quel tempo che fu. Oggi c'è Thuram a dimostrare che un 9 vale più di un pezzo da 90.