Il biglietto da visita di azzurri e nerazzurri

Non ci sono più Spalletti, Giuntoli e Kim ma c'è sempre Victor Osimhen. Non ci sono più Dzeko e Lukaku ma c'è sempre Lautaro Martinez. Avviso ai naviganti, Napoli e Inter presentano le credenziali con gli uomini che non sbagliano mai. Quattro partite e tre vittorie esterne, buone notizie dalla Fiorentina e Verona ma le immagini veloci dell'Inter nella prima parte della sfida con il Monza e la rimonta poderosa del Napoli a Frosinone sono conferme sulle quote degli allibratori alle probabilità di successo finale delle due squadre. Se è presto per rilasciare carte fedeltà è anche vero come la temperatura canicolare non abbia agevolato il ritmo per esempio a Milano dove, dopo l'avvio feroce, l'Inter ha dovuto abbassare l'intensità, concedendo qualche spazio e qualche idea al Monza. Il Napoli, al contrario, dopo lo svantaggio su rigore, è cresciuto con i minuti, senza la sua farfalla georgiana Kvara, ha offerto la potenza rabbiosa di Osimhen al quale Garcia ha concesso ovazioni del pubblico, richiamandolo prima dl termine, l'utilizzo del nigeriano va disciplinato considerato l'impegno della coppa d'Africa in Costa d'Avorio da gennaio a febbraio; aggiungo tuttavia lo sconcertante commento di Garcia sull'attaccante, per il tecnico francese Osimhen è un trascinatore ma dovrebbe essere utile anche in fase difensiva!!. Il minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Mazzone è stato un messaggio di grande rispetto per un allenatore mai sguaiato o violento nelle parole, a differenza di Sarri che, in conferenza stampa prima della trasferta di Lecce, ha esposto il suo vocabolario volgare con le solite lagne sullo scandalo del mercato aperto in corso di campionato (quando allenava il Chelsea non si era accorto dello stesso problema) così come sulle bufale dei giornalisti sul suo conto, il solito repertorio di bassissimo profilo, il vizietto dal quale il toscano non sa liberarsi. Attesa per la nuova Juventus a Udine e ritorno sulla panchina della Roma, da allenatore, di Bruno Conti, supplente dello special e del suo vice in castigo. Domanda maligna: in quale stadio apparirà Spalletti?