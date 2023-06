Bologna dilaga, il titolo si gioca al Forum

Vince ancora il fattore campo. Il che significa che lo scudetto del basket sarà assegnato domani sera al Forum di Milano (ore 20,30), nella decisiva gara-7 tra EA7 Armani e Segafredo. Ieri, a Bologna, la Virtus ha insomma impattato sul 3-3: 85-66 e verdetto rimandato. Giusto così, dal momento che si affrontano le due squadre che hanno dominato la stagione regolare divise solo dalla miglior differenza canestri negli scontri diretti - e che si sono sfidate anche in Eurolega e in Supercoppa. Inutile, a questo punto, sforzarsi anche solo di immaginare chi possa partire favorito: saranno quaranta minuti (se basteranno) da vivere in apnea, con Milano a caccia della terza stella e Bologna che farà di tutto per bissare il titolo datato 2022 arrivando a quota 17. Migliori in campo, ieri sera, uno straripante Hackett (13 punti e 7 assist), l'eterno Belinelli (14, con 4/6 da dietro l'arco) e Jaiteh (11 e 7 rimbalzi).

Bologna comincia con il massimo dell'energia: Cordinier è imprendibile in attacco e una piovra in difesa, Belinelli mette due triple ma Milano vuole giocarsela e possibilmente chiudere subito i conti. Datome c'è, Voigtmann anche: equilibrio inevitabile, con gli attacchi che quasi stranamente hanno la meglio sulle difese e le vicinanze del ferro non presidiate come ci si aspetterebbe. Milano chiude avanti di cinque il primo quarto (22-27) grazie a una tripla da oltre metà campo di Voigtmann, ma nel frattempo sembra lanciare segnali di vita anche Teodosic, impreciso e inguardabile in gara-5. In compenso pasticcia Napier e Shields, dominatore pochi giorni fa, non trova il modo di incidere: Bologna ringrazia, ottiene mattoncini importanti da chiunque vada in campo (anche dal redivivo Shengelia) e pareggia il +5 subìto nel corso del primo periodo (35-30). Teodosic al probabile passo d'addio con la Virtus - si becca un tecnico: punteggio alto come non era lecito aspettarsi, Hackett prima litiga, poi segna e quindi regala un cioccolatino a Cordinier lanciando le Vu Nere al 45-37. L'ex playmaker azzurro è una furia (4 assist, anche) e a metà gara Bologna è avanti 49-43: dieci uomini già a segno, con il 74% al tiro da due e il 50% da tre. Milano fa poco peggio, propone un Melli da 11 punti e 4 rimbalzi ma è penalizzata dalle 9 palle perse e riceve poco da Napier, Baron e Shields.

Il duello Belinelli-Datome, vintage finchè si vuole, è un piacere per gli occhi: le percentuali si abbassano ma la Virtus regge comunque e, a tre quarti gara, ringrazia i 27 punti della sua panchina (contro i 16 degli avversari) e si gode il +8 di trequarti gara (67-59). Adesso non si segna più, Datome saluta per raggiunto limite di falli e il solito Hackett accelera. Milano non ha più benzina, i tifosi bolognesi cantano e ballano. Appuntamento a domani sera: l'ultimo della stagione.