Il Milan incerottato

Sembrano due risposte generiche, e invece diventano due argomenti di piccante attualità. Il primo destinato ad Antonio Conte, l'altro al mercato rossonero con l'affare Mateta sfumato per le visite mediche dall'esito negativo. Max Allegri è fatto così: va dritto alla questione. Per esempio sul tema del calendario intasato che procura molti infortuni sollevato ripetutamente da Antonio Conte, ieri premiato con la panchina d'oro per lo scudetto dello scorso torneo, Max spiega pacato: "Quando ero alla Juve, in 5 anni abbiamo vinto 5 scudetti e disputato due finali di Champions, più 4 coppe Italia. Io sarò felice di poter disputare la prossima Champions, naturalmente poi bisognerà attrezzare la rosa. L'Inter? Se negli ultimi 5 anni finisci tra i primi due posti, vuol dire tanto. Complimenti a Chivu". Sembra quasi una replica appuntita allo stesso Conte che da Firenze rilancia: "Allegri quest'anno gioca poco!". Fine del duello rusticano e inizio del capitolo di calciomercato concluso con la bocciatura di Mateta dopo le visite mediche effettuate dal medico rossonero Mazzoni volato a Londra per documentarsi sullo stato del ginocchio dell'attaccante francese del Crystal Palace.

L'operazione, imbastita negli ultimi giorni di calciomercato e decisa per anticipare la mossa della prossima estate, è stata cancellata con reazione polemica di social e tifosi. Allegri, un paio di ore prima, ha "coperto" le spalle al club spiegando nel dettaglio quale fosse il suo mercato. Eccolo: "Dobbiamo approfittare dei 10 giorni che avremo tra le trasferte di Bologna e Pisa per recuperare al meglio Leao, Pulisic e lo stesso Fullkrug; tra un mese tornerà Gimenez e a quel punto potrà darci una mano per il finale del campionato". Nel frattempo, a cominciare da stasera a Bologna, ci sarà da soffrire e stringere i denti. Perché Pulisic, con una borsite, è rimasto a casa mentre Leao è costretto a fare i conti con la pubalgia che non gli consente di scattare come ai tempi, quindi limitando al 30% il suo rendimento. Anche Saelemaekers è ko (infiammazione): per sostituirlo ci sono due soluzioni, Athekame o Loftus Cheek.

Il Bologna è un cliente molto scomodo e temuto. "Ti salta addosso" la descrizione di Allegri. E può diventare un passaggio decisivo perché, come spiega Allegri, "con la Juve, Napoli, Roma, Como e Napoli che sono attaccati, ci sono 3 posti per 5 squadre".