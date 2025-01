Italiano e Ranieri tecnici anti-crisi

Ascolta ora 00:00 00:00

Venticinque anni di differenza e un curriculum molto diverso. Claudio Ranieri è entrato in scena solo a novembre accorrendo al capezzale della «sua» Roma per la terza volta in carriera, Vincenzo Italiano aveva invece lasciato la Fiorentina che aveva condotto a tre finali (due europee) nelle ultime stagioni per raccogliere la pesante eredità di Thiago Motta.

Quest'ultimo non riusciva a fare decollare gli emiliani, tanto che a un certo punto la sua posizione era in bilico. Il Bologna, che martedì saluterà la Champions, si accende a intermittenza e ieri con il Monza ha avuto bisogno di finire sotto di un gol dopo 4 minuti prima di macinare più energia e gioco. Castro, Odgaard e Orsolini hanno siglato rimonta e sorpasso, un segno di continuità dopo il brillante pareggio a San Siro nel recupero con l'Inter. E ora pure il record di punti dopo 20 giornate di A - i felsinei devono ancora cancellare un asterisco in classifica nella sfida con il Milan - nell'era dei tre punti a vittoria: 33, uno in più rispetto allo scorso campionato. «Una bella soddisfazione», così Italiano che ora sfiderà altre sette squadre dietro in classifica.

Ranieri ha un'esperienza maggiore rispetto al collega. E a Trigoria hanno trovato la persona giusta per risollevarsi dalla crisi. Il successo contro il Genoa è il sesto consecutivo all'Olimpico (considerando anche l'Europa League) che porta la serie positiva in campionato a cinque gare.

Sarà lui a decidere il suo successore nella prossima stagione (Montella e Mancini in pole), intanto Sir Claudio ha avuto il merito di riportare il sereno tra squadra e tifosi, di rigenerare Dybala (che ha festeggiato la 100ª in giallorosso) che ora si augura che resti, ma anche Dovbyk e di dare equilibrio e identità - come ha sottolineato El Shaarawy, arma che ha spaccato la partita di venerdì - alla truppa. Si è fermato capitan Pellegrini (7 giorni di stop per uno stiramento al collaterale) ma Ranieri non si preoccupa: la Roma ora lotta e avrà qualche rinforzo dal mercato.