Bombe carta, 13 agenti feriti. E solo poi c'è Lazio-Roma...

Il risultato è la sola cosa in equilibrio di Lazio-Roma, derby sporco, football modesto tra sceneggiate, isterie, provocazioni con la solita vigilia di canari contro, la cronaca si ripete, poliziotti aggrediti da orde di vigliacchi, tredici militi feriti, sfide a colpi di bottiglia, bombe carta, il calcio come latrina per scaricare violenze represse, il nostro meraviglioso pubblico che ricatta e avvelena questo sport, dovunque, comunque, non c'è stadio, non c'è curva che manifesti innocenza se non omertà, con la complicità stranamente silenziosa di parte della stampa. Poi ci sarebbero le partite. Il risultato di Bergamo sorprende non per la vittoria dell'Atalanta, chiara e netta, ma per la prestazione improvvisamente abulica del Bologna che ha smarrito, oltre alla freschezza, anche il piazzamento per la prossima champions league che, nel giorno di Pasqua, potrebbe del tutto perdere nel confronto con la capolista Inter. Di contro l'Atalanta ha ritrovato il gol di Retegui ma ha perso Kolasinac per rottura del crociato, resta poi un mistero l'impiego parziale, sempre nei minuti finali, di Maldini ritenuto elemento ideale da Spalletti per la nazionale ma non per la Dea dall'allenatore di Grugliasco.

Nel giro delle pretendenti va segnalata anche la frenata della Fiorentina che ha evidenziato le solite scorie per il turno europeo del giovedì, pur confortato dal successo in Slovenia, il Parma di Chivu fa punti salvezza, zona nella quale si è complicato ai massimi il futuro del Lecce, penalizzato contro la Juventus da un arbitraggio non sempre lucido, sabato prossimo la squadra di Giampaolo non ha alternative alla vittoria contro il Como, vittorioso sul Toro grazie alla norma-Alvarez (gol del pari granata annullato per doppio tocco di Biraghi su corner!!). Il Napoli chiude stasera il turno, l'Empoli non è ostacolo pericoloso e Conte sa che l'Inter va tenuta comunque sotto pressione.