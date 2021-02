Bonucci attacca Conte: "Devi rispettare l'arbitro"

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus di Andrea Pirlo e l'Inter di Antonio Conte è stata molto tesa, equilibrata. Alla fine a spuntarla è stata la Vecchia Signora che, grazie all'1-2 maturato nella sfida d'andata, ha potuto staccare il pass per la finale con la vincente fra Atalanta e Napoli. Il tecnico bianconero nella sfida contro i nerazzurri ha deciso di affidarsi alla giovane coppia centrale formata de Ligt e Demiral, con gli esperti Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ad osservare dalla panchina e a dirigere i compagni quasi come due allenatori aggiunti. Il primo ha avuto un pesante screzio con il suo ex allenatore alla Juventus e in Nazionale, Antonio Conte.

Lo screzio

Leonardo Bonucci ha spesso dimostrato di avere l'attitudine da allenatore sia in campo che fuori e anche contro l'Inter ha dato tutto il suo apporto ai compagni. L'ex difensore del Milan si è preso anche il lusso di redarguire Antonio Conte che si era palesemente lamentato per un presunto fallo di rigore su Lautaro Martinez, al 10' del primo tempo. "Devi avere rispetto per gli arbitri", dice Bonucci all'allenatore nerazzurro. Le immagini della moviola hanno poi dimostrato come l'arbitro Mariani abbia fatto bene a non concedere il penalty in quanto è lo stesso Lautaro a calciare prima la gamba di Bernardeschi e poi il terreno di gioco.

Social roventi

Questo piccolo screzio tra Bonucci e Conte ha subito infiammato gli utenti sui social network che hanno commentato la frase del difensore bianconero nei confronti del suo ex allenatore: "Credo che Bonucci che dice “Devi rispettare l’arbitro” rimarrà come meme su Bonucci in omnia saecula saeculorum" . "Devi rispettare l'arbitro" di Bonucci all'allenatore avversario è una roba di una gravità fuori dal mondo" e ancora: "Bonucci è un po’ tutto. Un po’ vice allenatore. Un po’ vice arbitro. Comunque sempre a voce alta. Boh", "Bonucci: "Devi rispettare l'arbitro", ahahahhahaha".

Questa discussione tra il calciatore bianconero e l'allenatore dell'Inter fa il palio con il pesante e poco carino siparietto tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e lo stesso Conte che non se le sono mandate certo a dire sia a parole che a gesti. Una cosa è certa: quella tra Juventus e Inter, a maggior ragione dopo Calciopoli, resterà sempre il derby d'Italia, la sfida più tesa della storia del calcio italiano e anche ieri sera c'è stata la conferma di come gli animi siano sempre caldi.

