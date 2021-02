L'Inter non ribalta la Juventus: 0-0 e bianconeri in finale di Coppa Italia

Non riesce il "miracolo" all'Inter di Antonio Conte che pareggia per 0-0 in casa della Juventus che forte dell'1-2 maturato nella sfida d'andata stacca così il pass per la semifinale di Coppa Italia. La sfida dello Stadium è stata equilibrata con i nerazzurri ad attaccare e i bianconeri a ripartire soprattutto nel primo tempo. Il risultato di parità rispecchia in pieno quanto visto nell'arco dei 90 minuti di gioco con Handanovic decisivo in un paio di circostanze su un ispirato CR7 e con de Ligt e Demiral pronti a immolarsi continuamente sulle conclusioni dei giocatori dell'Inter che non ha avuto le chance per poterla vincere con due gol di scarto.

Gli errori di Young e Handanovic nella partita d'andata, al Meazza, hanno condizionato e non poco la sfida di ritorno con la squadra di Conte che avrebbe avuto bisogno di due reti per ribaltare la contesa ma che non ha quasi mai avuto le chance per far male soprattutto nella ripresa dove sarebbe servito uno sprint maggiore. La Juventus dunque si qualifica per 20esima volta in una finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra il Napoli di Gattuso e l'Atalanta di Gasperini che si affronteranno domani sera.

In finale, però, non ci sarà Alex Sandro che ammonito e diffidato sarà dunque squalificato. Buona la prestazione di CR7, male invece Lukaku e Lautaro che sembrano pagare un po' la stanchezza di questa intensa stagione non avendo mai avuto un vero ricambio. Sorride Andrea Pirlo che sogna ora di poter vincere il secondo trofeo da allenatore dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli qualche settimana fa.

La cronaca della partita

L'Inter parte attendista nei primi 5 minuti ma pian piano alza il pressing e inizia a produrre situazioni da gol. Al 10' Lautaro Martinez zappa il terreno e colpisce il piede di Bernardeschi: per l'arbitro Mariani non c'è niente ed ha ragione. Le conclusioni da fuori di Darmian e Hakimi vengono murate dai difensori bianconeri e al 26' Lukaku tocca con il petto una palla che esce fuori alla destra di Buffon (occasione da rete mancata).

Al 28' Lautaro calcio male al volo e al 33' ecco il primo tiro verso lo specchio di Brozovic che non impegna più di tanto il portiere bianconero. Eriksen ci prova da fuori area al 39' ma viene stoppato dalla difesa della Juventus mentre sul ribaltamento di fronte per ben due volte al 42' e 43' CR7 viene murato da due miracoli difensivi di de Vrij prima e di Bastoni poi.

Nella ripresa la prima occasione è per l'Inter con Barella che lavora bene il pallone al limite dell'area per Hakimi che ci prova con un tiro a giro di sinistro: palla fuori. CR7, al 58', ci prova in contropiede con un tiro manciano che termina alto sopra la traversa. L'Inter regala palla alla Juventus al 64' ma Handanovic è bravo a parare il tiro ravvicinato di CR7. Ancora CR7 protagonista al 70': il portoghese salta Skriniar e Barella dentro all'area di rigore con Handanovic che para bene la conclusione velenosa sul primo palo. Alex Sandro rischia un clamoroso autogol di testa al 74' ma il brasiliano è fortunato con la sfera che finisce in angolo.

Il tabellino

Juventus: Buffon, Danilo, de Ligt, Demiral, Alex Sandro, Cuadrado (82' Chiellini), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi (63' McKennie), Kulusevski (87' Chiesa), Cristiano Ronaldo

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (65' Kolarov), Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (65' Sensi), Darmian (57' Perisic), Lautaro Martinez, Lukaku

