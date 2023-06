Brozovic, accordo Epic con l'Al Nassr

L'Inter da luglio non sarà più Epic. Dopo 9 anni i nerazzurri perdono uno dei propri pilastri. In campo e fuori visti i tanti siparietti social degli ultimi anni. La missione della delegazione saudita a Zagabria ha fatto, infatti, breccia in Marcelo Brozovic. Da un lato il forte rilancio dell'Al Nassr che ha alzato a 25 milioni a stagione lo stipendio (fino al 2026) più un bonus alla firma in doppia cifra (intorno ai 15 milioni), dall'altro il fatto che il Barcellona non può rilanciare senza fare delle cessioni. Le uscite degli esuberi blaugrana sono in stand-by e i tempi rischiavano di andare per lunghe. Tradotto: il croato volerà a Riad, per la gioia dell'Inter che incasserà 23 milioni. Un tesoretto indispensabile per accaparrarsi Davide Frattesi, anticipando il ritorno di fiamma della Roma. A tal proposito appuntamento oggi a Rimini tra Marotta e Carnevali per provare a chiudere l'accordo. Parallelamente ai dialoghi per il centrocampista il Sassuolo cercherà di assicurarsi l'attaccante Mulattieri. L'Inter nei prossimi giorni definirà il rinnovo del contratto fino al 2028 di Bastoni (stipendio da 6 milioni a stagione, bonus inclusi), mentre per il ruolo di dodicesimo i nerazzurri valutano Audero in uscita dalla Samp. Lavori in corso anche per il prolungamento fino al 2025 di Simone Inzaghi con ritocco dell'ingaggio a 6 milioni, mentre come quarta punta è stato proposto Bonazzoli (Salernitana) che sarebbe utile in chiave liste essendo un prodotto del vivaio. Niente da fare per il ritorno di Bellanova dal Cagliari: il terzino andrà al Torino per 7 milioni più bonus. Da una milanese all'altra: dalle parti di via Aldo Rossi insistono per Reijnder (AZ Alkmaar) e Musah (Valencia) a centrocampo, mentre si complica la corsa al gioiellino Arda Guler (Fenerbahce) sul quale è piombato il Barcellona. Per l'attacco il Milan valuta Morata, che spinge per tornare in Italia dall'Atletico Madrid. Appuntamento oggi tra la Juventus ed Empoli per il terzino sinistro Parisi (nell'affare può rientrare Ranocchia come contropartita). Infine è valzer delle punte all'estero: il Bayern all'assalto di Kane. Offerti 80 milioni al Tottenham, che potrebbe tornare alla carica per Vlahovic (Juventus) come successore. Ore cruciali anche per Mbappé: senza rinnovo (è in scadenza nel 2024), può essere ceduto subito dal Psg. Il Real Madrid è pronto a entrare in azione.