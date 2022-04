"Perché ride?". Bufera su Acerbi dopo il gol del Milan

La Lazio di Maurizio Sarri ha tenuto botta fino al minuto 93' contro il Milan di Stefano Pioli, prima di capitolare in virtù della rete di Sandro Tonali, su assist di Zlatan Ibrahimovic. La rete del 2-1 rossonero, però, ha scatenato l'ira social da parte dei tifosi biancocelesti ma non solo per via dell'atteggiamento di Francesco Acerbi. L'inspiegabile incomprensione tra Adam Marusic e il difensore centrale della Lazio ha permesso allo scaltro Tonali di approfittarne per battere Strakosha e fin qui tutto nella norma. La cosa che non è affatto andata giù a molti utenti sul web, che hanno infiammato i social, è stata la risatina del difensore della Lazio che stona con un gol subito al 93' che peraltro è costato il pareggio alla Lazio.

La partita

Il gol di Tonali ha regalato il primato al Milan che ora ha ancora due punti di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi che ha però una partita in meno. La sfida dell'Olimpico è stata equilibrata, tirata e si era pure messa in discesa per la Lazio in virtù della rete siglata da Ciro Immobile al 4'. Nella ripresa, però, i biancocelesti hanno arretrato troppo il baricentro permettendo così al Diavolo di rientrare prepotentemente in partita. Il pareggio di Olivier Giroud al 50' ha subito rimesso le cose a posto ma nonostante il forcing finale sembrava che la partita fosse indirizzata sull'1-1.

L'errore della premiata ditta Marusic-Acerbi ha permesso ai rossoneri di vincere e anche l'immagine di Marusic a muso duro con il suo compagno di squadra ha infiammato i social:

Ma Marusic cosa dice ad Acerbi?

“È colpa tua pezzo di ?” pic.twitter.com/ubXpJQqfsx — Alessandro (@90ordnasselA) April 24, 2022

Analalizzando i fatti, bisogna capire che si sta parlando di giocatori professionisti e non è possibile pensare, ovviamente, nella malafede di Acerbi che è sempre stato un giocatore leale dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Le critiche distruttive lo hanno toccato nell'orgoglio tanto che ha deciso di rispondere alle accuse con un post social che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia.C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa".