Il Milan gioisce al 93': 1-2 alla Lazio e sorpasso all'Inter in classifica

Il Milan di Stefano Pioli vince in rimonta una partita difficile in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri e risponde così all'Inter di Simone Inzaghi riportandosi in vetta alla classifica a quattro giorante dalla fine del campionato. A decidere il match dell'Olimpico ci hanno pensato Oliver Giroud a inizio ripresa e Sandro Tonali al minuto 93' ad annullare l'iniziale vantaggio biancoceleste siglato da Ciro Immobile. Partita dura e combattuta dove alla fine l'ha spuntata il Diavolo con un guizzo finale che ha fatto esplodere di gioia i 13.000 tifosi rossoneri assiepati sugli spalti.

Dopo un primo tempo equilibrato e a forti tinte biancoceleste soprattutto per i primi 20' il Milan si è poi ricompattato e nella ripresa soprattutto ha prodotto diverse occasioni per fare male a Strakosha. I gol di Giroud, a secco da diverse partite, ma soprattutto quello di Tonali hanno così permesso alla squadra di Stefano Pioli di uscire con il bottino pieno dall'Olimpico. Con questo successo il Diavolo sale a quota 74 punti, a più due sull'Inter di Simone Inzaghi che mercoledì recupererà il suo match di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic allo stadio Dall'Ara.

Quella partita sarà fondamentale perché in caso di sconfitta i nerazzurri resterebbero a meno due dai rossoneri, potenzialmente meno tre per lo scontro diretto, con un pareggio andrebbero a meno uno, potenzialmente meno due, mentre in caso di vittoria si porterebbero in testa alla classifica con 75 punti. La partita di questa sera è stata vinta con merito dai rossoneri che però hanno dovuto aspettare il recupero per piegare la resistenza della Lazio di Sarri che deve mangiarsi le mani per essersi fatta fregare nel finale di partita.

Dopo il recupero di campionato ci saranno ancora quattro giornate da disputare con il Milan che ospiterà la Fiorentina, andrà a giocare a Verona, ospiterà l'Atalanta e chiuderà a Sassuolo, mentre l'Inter dopo il Bologna giocherà a Udine, in casa contro l'Empoli, a Cagliari e al Meazza contro la Sampdoria: chi avrà maggiormente i nervi saldi si porterà a casa uno scudetto che rimarrà sicuramente ancora una volta a Milano.

Il tabellino

Lazio: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leão; Giroud

Reti: 4' Immobile (L), 50' Giroud (M), 93' Tonali (M)