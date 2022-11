Calci e schiaffi contro la figlia-allieva: le immagini choc del coach di tennis

Sta facendo il giro del web e scatenando una profonda indignazione il video della brutale aggressione da parte di un allenatore di tennis nei confronti della propria allieva, una giovane tennista di appena 14 anni.

A lasciare, se possibile, ancora più sgomenti coloro che hanno preso visione delle terribili immagini, è il fatto che l'uomo, un 50enne di origini cinesi, si sia accanito con inaudita violenza nei confronti di quella che successivamente si è rivelata essere sua figlia. Il riprovevole episodio si è verificato nei campi del Tennis Club "Crvena Zvezda". Il video, ripreso da un uomo presente in quegli attimi, il quale alla fine cerca di intervenire in qualche modo in soccorso della 14enne gridando contro il suo aggressore, è stato postato su Twitter dall'ex calciatore Igor Juric. Quest'ultimo, a seguito del rapimento e dell'uccisione della figlia, ha deciso di fondare una Onlus con il nobile obiettivo proprio di salvaguardare i minori.

Nelle terribili immagini l'allenatore, infastidito dal fatto che la giovane non si stesse impegnando sufficientemente negli allenamenti, come rivelato da lui stesso in un secondo momento agli inquirenti, prende a calci la figlia, la strattona, le tira i capelli, la getta in terra e infine si accanisce su di lei colpendola ancora.

Per fortuna la denuncia dell'associazione ha portato a galla l'episodio, consentendo alle forze dell'ordine serbe di identificare e rintracciare il responsabile. Finito in manette, come testimoniato dalla procura di Belgrado, V.L, è stato "fermato per 48 ore per aver commesso il reato di violenza domestica" e dovrà ora difendersi in tribunale dalla denuncia penale a suo carico.

Il mondo del tennis ha risposto con forte indignazione a quelle immagini, a partire dall'ex allenatore di Serena Williams Patrick Mouratoglou. "È una cosa assolutamente inaccettabile. Terribile. Non ci sono parole per descriverla", ha commentato su Twitter, come riportato da La Gazzette dello Sport, il celebre coach. "Dobbiamo riuscire a eradicare ogni genere di violenza sui minori, sia di natura fisica che psicologica" , ha aggiunto Mouratoglou. "Questo fenomeno riguarda ogni settore della nostra società civile, non solo il tennis" , ha concluso, "troviamo subito un modo per eliminarlo definitivamente dal nostro sport".