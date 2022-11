Calvario finito: Lukaku parte dalla panchina E CDK pure

Torna in campo anche il Belgio, una delle squadre più milanesi del Mondiale, ma anche oggi il ct Martinez contro il Marocco (ore 14), almeno in avvio farà a meno sia dell'interista Lukaku sia del milanista De Ketelaere. A differenza dello stentato debutto contro il Canada, battuto grazie a Courtois e al finora peggiore arbitraggio del Mondiale, stavolta Martinez può però contare almeno par time su Big Rom. «Sta meglio del previsto, viene in panchina e magari può entrare nel secondo tempo», anticipa il ct. Ancora nulla di pervenuto invece su CDK, che peraltro sta benone.

Il calvario di Lukaku sembra quindi finalmente terminato. Giusto ricordare come il centravanti non giochi una partita da titolare dall'ormai lontanissimo 26 agosto, 3 mesi esatti. Da allora solo 2 spezzoni (e 1 gol) con l'Inter, a fine ottobre, fra misteri e sospetti sulla sua reale voglia di mettersi in gioco in nerazzurro, per non rischiare di saltare l'appuntamento in Qatar. E invece Lukaku è arrivato lungo, in ritardo rispetto al debutto e anche alla partita di oggi, altro che storie. Un buon Mondiale col Belgio, può valere molto anche per l'Inter, nonostante il suo amico Nainggolan racconti a un quotidiano online belga: «L'ho sentito, vuole giocare col Marocco, ma deve fare attenzione: se si stira un'altra volta sono guai!». La stella De Bruyne ha già lanciato l'allarme: «Siamo forti, ma non abbastanza per vincere la Coppa», ha confessato in queste ore, non proprio il modo migliore per tenere alto il morale della squadra. Oppure una strategia per restare nell'ombra. Già oggi potrebbe arrivare il visto per gli ottavi: se i Diavoli Rossi vincono col Marocco e la Croazia batte il Canada, Lukaku e Brozovic si giocheranno poi il primo posto nel terzo turno.