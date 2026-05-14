Calvario Musetti, niente Roland Garros. Oggi è il Sinner-day

Il cerchio si stringe al Foro Italico dove oggi si supererà il traguardo record di 400mila spettatori. Nella tarda serata di ieri, per via della pioggia, Luciano Darderi è stato chiamato tardi a confermarsi dopo l'impresa contro Alexander Zverev. Sul cammino dell'italo-argentino l'astro nascente, Rafael Jodar, mentre Casper Ruud ha raggiunto le semifinali, battendo Karen Khachanov (6-1 1-6 6-2). A osservare Jannik Sinner, che ha già messo nel mirino la 32ª vittoria consecutiva nei Masters 1000, che gli permetterebbe di balzare in vetta alla classifica all-time per numero di successi consecutivi nei singoli match dei tornei 1000, davanti a Novak Djokovic.

La preparazione in vista del quarto di finale odierno contro il russo Andrey Rublev si è svolta in quella che ormai è casa sua. Attorno al Campo 5, infatti, la Sinner-Mania è diventata materia tangibile: bambini e adulti accomunati dalla divisa color arancione. A qualche spettatore più attempato sarà tornata in mente l'Olanda di Cruyff, ribattezzata Arancia Meccanica. Qui però il riferimento scivola inevitabilmente su Stanley Kubrick e la sua celebre allegoria della trasformazione dell'uomo in automa programmato. Ecco, così si potrebbe descrivere Sinner: un giocatore dotato di un computer interno programmato per la vittoria. Avversari battuti quasi prima ancora di scendere in campo o costretti spesso a rifugiarsi nell'ironia. È il caso proprio di Rublev. Alla domanda su cosa significhi affrontare il numero uno del mondo, il russo ha risposto con una battuta: "Cinque, 1000 e venti partite vinte di fila? Beh, allora si sta avvicinando alla sconfitta", ha detto con un sorriso largo e intriso di autoironia.

Colmo di tristezza, invece, il messaggio sui social di Lorenzo Musetti che ha comunicato la sua rinuncia al Roland Garros: "Mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero.

Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente". Urge una riflessione nello staff del toscano per la ricorrenza dei problemi fisici. Tv: Sinner-Rublev 13 Sky