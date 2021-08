Capello: "Vi dico chi è la favorita per lo scudetto. La Juve? Senza Cr7..."

Il campionato 2021-22 è iniziato e già ci sono state le prime sorprese con la Juventus di Allegri che nelle prime due uscite ha ottenuto solo un punto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli sono invece a punteggio pieno, mentre l'Atalanta ha messo insieme 4 punti. La lotta per lo scudetto e la Champions League si preannuncia equilibrata e scoppiettante con l'Inter di Simone Inzaghi che dovrà difendere il tricolore.

In esclusiva per ilgiornale.it, Fabio Capello uno dei massimi esperti del calcio italiano ed internazionale, ha commentato questo avvio di stagione delle sette sorelle, ha parlato degli addii di Gigio Donnarumma, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, ha toccato il tema Champions League e molto altro ancora:

Cosa ne pensa di questo primissimo inizio di campionato?

“Mi sembra molto interessante per quanto concerne le squadre che puntano a vincere lo scudetto o ad andare in Champions League. Napoli, Roma Juventus, Inter, Milan e Atalanta, per me sono queste sei che si lotteranno l’accesso in Champions League, senza dimenticare la spettacolare Lazio di Maurizio Sarri. Se poi parliamo di campionato la mia favorita è l’Inter anche se purtroppo dobbiamo ancora aspettare le ultime decisioni di mercato per capire cosa farà la Juventus che con l’addio di CR7 perde 30 gol e un determinato numero di punti. Sono curioso di vedere se ci sarà un colpo finale”.

Crede che Kean sia il colpo giusto per sostituire CR7 o servirebbe anche altro come magari Mauro Icardi?

“In società sanno cosa devono fare. Non mi piace mai fare nomi. Allegri sa quello che serve e sicuramente lo comunicherà alla dirigenza”.

Chie è secondo lei la favorita per lo scudetto?

“Questa è una domanda difficile visto che il campionato quest’anno è molto equilibrato ma per la vittoria finale posso dire Inter-Juventus, con i nerazzurri favoriti come detentori dello scudetto ma poi sarà come sempre il campo a parlare”.

Ha detto Juventus nonostante sia già a cinque punti dalla vetta. Preoccupato da questo inizio choc dei bianconeri?

“La Juventus aveva già problemi nella passata stagione ma sono sicuro che Allegri sa cosa deve fare e sa dove deve andare a parare. Max è un bravo tecnico e sono certo ne verrà fuori”.

Chi andrà in Champions League?

“Sarà molto dura per tutti e sarà una lotta all’ultimo punto. Partiamo dal sud: io vedo molto bene il Napoli perché è una squadra che già si conosce da tempo, ha un allenatore che ha esperienza e darà filo da torcere a tutte. Alla Roma c’è Mourinho che sta trasmettendo voglia e ambizione a questa squadra dunque attenzione anche ai giallorossi che sono una squadra votata all’attacco ma quest’anno rispetto al passato hanno un portiere che è un cosa importante. Andiamo in Lombardia, con l’Atalanta che è ancora in costruzione ma c’è la garanzia dell’allenatore, alla società fino ad arrivare alla mentalità ormai acquisita. Il Milan è stato una sorpresa ma ora i giovani sono maturati e devono dimostrare il loro valore con il pubblico che potrebbe creare pressione. La società ha costruito una squadra per essere protagonista da subito ma con visione futuristica. Come detto c’è l’Inter che per me è la favorita numero uno alla vittoria finale perché si è mossa con molta intelligenza, è vero che ha perso due giocatori importanti ma ne ha presi altri che possono far fare salto di qualità. La base c’è grazie a Conte, la casa era stata costruita e ora ci stanno facendo degli aggiustamenti cambiando gli interni. La Juventus ha ancora un giorno per ritoccare la squadra, l’attacco. Allegri è un grande allenatore che ha dimostrato il suo valore vincendo cinque scudetti e facendo due finali di champions League ma la sua squadra attuale è diversa rispetto a quella di anni fa e dunque voglio aspettare ancora un po’ per pronunciarmi. Ma ci sarà grande competitività. Non mi sono poi dimenticato della Lazio che con Sarri metterà basi per qualcosa di diverso aspettando di vedere il suo credo trasferito sul terreno di gioco”.

Parlando di Champions League: che idea si è fatto dei gironi delle italiane?

“Sicuramente Inter e Juventus hanno avuto dei gironi più abbordabili, sono state più fortunate rispetto ad Atalanta e soprattutto Milan che hanno dei gironi complicati. Però in Champions non bisogna mai sottovalutare nessuno perché il livello è molto altro e di scontato non c’è nulla. Spero e mi auguro di vedere lo spirito di gruppo e la voglia di sacrificarsi, mi auguro per le nostre squadre che possano beneficiare dell'onda lunga dell’entusiasmo post Europeo dell’Italia di Roberto Mancini”.

Finalmente il pubblico è tornato sugli spalti: pensa che sarà una variabile, positiva o negativa, in più per determinate squadre?

“Lo sarà ma solo per determinati giocatori e non per le squadre in generale. Il pubblico sarà variabile impazzita per i calciatori timidi che non hanno personalità ai quali viene il braccino, che non hanno voglia di rischiare. Senza pubblico si è liberi di testa, si sentono le urla dell’allenatore, il pubblico pesa perché soprattutto a San Siro appena sbagli la gente mugugna e inizia a destabilizzarti e magari questi giocatori non rischiano più la giocata. L’esempio è Calabria che è svoltato da pre pandemia a post pandemia ed ora è un ragazzo che gioca con naturalezza assoluta ed è uno dei punti di forza del Milan”.

Cosa ne pensa dell’addio di CR7 alla Juventus, se l’aspettava?

“No, non me l’aspettavo, ma la Juventus come club ha una stabilità unica. Ha la fisolofia del Real Madrid, tutti utili ma nessuno indiespensabile. Si respira aria diversa lì e io ho avuto la fortuna di poterli allenare entrambi questi grandi club. I bianconeri sapranno sopperire a questa partenza”.

Donnarumma l’ha delusa per il suo addio al Milan e alla Serie A?

“Io sono per la riconoscenza e in questo caso non ce n’è stata. Se il Milan non avesse giocato la Champions League potevo capire il suo ragionamento ma così proprio no. Ormai tutto dipende dal procuratore e dalle percentuali degli agenti che cercano di fare andare a scadenza i propri calciatori, dobbiamo abituarci ad un calcio del genere, è cambiato tutto. Guardiamo ora la situazione di Mbappé, Kane o tanti altri che dopo anni nei club di appartenenza vogliono cambiare e non restare... il calcio è stato davvero stravolto”.

A proposito di portieri: c’è un problema Szczesny alla Juventus visti alcuni errori commessi nelle ultime due stagioni?

“Ma no, nessun problema. lo ritengo un buonissimo portiere ha sempre fatto bene. Ok che ha commesso qualche errore ultimamente ma il suo valore resta assoluto” .

Simone Inzaghi è davvero l’uomo giusto per l’Inter dopo l’addio di Conte?

“Sì, è pronto per l’Inter. E poi lavorare a Roma è un bel banco di prova e resistere per tanti anni su una piazza del genere con un presidente come Lotito non deve essere affatto facile (ride; ndr).

L’Inter ha fatto bene a vendere Lukaku?

“115 milioni di euro per un giocatore forte ma che va per i 30 anni rappresentano un’enormità. La vendita è stata corretta anche perché dal momento in cui il giocatore vuole andare via allora anche il club ha fatto bene a prendere la sua strada. E Dunque grande opearzione di mercato da parte dell’Inter. Purtroppo perdiamo due grandi giocatori come lui e CR7...Mi spiace perché quando il calcio italiano era in auge venivano tutti qui ora invece non è più così”.

Parliamo di quando lei era allenatore. Ha avuto qualche calciatore che poteva diventare un fuoriclasse e che invece è rimasto un buon giocatore o viceversa?

“Le posso fare due esempi di giocatori che erano già arrivati ma che non hanno voluto fare il grandissimo salto. Il primo è Guti in Spagna, un giocatore di un talento unico. Gli dicevo di sacrificarsi ma niente...L’altro, invece, è italiano e sai già dove voglio andare a parare (ride; ndr). Ovviamente sto parlando di Cassano che è stato un talento puro, che aveva una capacità unica... è stato lui a non aver voluto crescere perché non aveva capito fino a dove poteva arrivare con le sue qualità, un peccato”.