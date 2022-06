"Carriera in bilico? Tutte c...", la furia di Icardi contro il giornalista

Che ne sarà di Mauro Icardi? Sono in tanti a chiedersi dove giocherà l'anno prossimo l'ex capitano dell'Inter che al Psg non sta più trovando spazio. Dopo una prima stagione, 2019-2020, buona con 20 reti in 34 presenze, le ultime due annate sono state a dir poco negative, soprattutto l'ultima appena andata in archivio con soli 5 reti segnate: lo score peggiore finora nella sua carriera tra Sampdoria, Inter e appunto Psg. Il 29enne di Rosario al momento è in vacanza in Africa con la moglie Wanda Nara ma nonostante ciò è sempre attento alle voci di mercato sul suo conto, soprattutto è attento a ciò che scrivono i media italiani.

La Gazzetta dello Sport ha parlato di carriera in bilico per Icardi che con una storia su Instagram ha risposto per le rime al giornalista: "Sono in Africa Alessandro, il prossimo anno ti lascio organizzare le mie vacanze se vuoi. O questi discorsi sono solo cazzate come ogni anno? Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti" , ha scritto l'argentino che ha poi attaccato: "Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le c... scritte. A 29 anni non ti preoccupare che con quasi 200 gol segnati mi conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione".

Ritorno in Italia

Non è un mistero che Icardi abbia ancora un filo diretto con l'Italia e con Milano ma vederlo l'anno prossimo con indosso la maglia del Milan sembra molto difficile. La Juventus nel corso degli anni ha cambiato obiettivi e resta dunque una sola pista che porta in Italia: la Roma di José Mourinho che ha però un certo Tammy Abraham che ha dimostrato di avere numeri, fiuto del gol e personalità. Icardi, come da lui annunciato, ha ancora due anni di contratto a 10 milioni di euro a stagione ma difficilmente resterà al Psg che è disposto a non chiedere troppo per il suo cartellino pur di monetizzare dalla sua cessione. L'argentino è ancora relativamente giovane e potrebbe far comodo a diversi club in Italia e in Europa ma resta da capire quali siano le sue reali intenzioni, e anche quelle di Wanda Nara, ma restare a Parigi fino alla naturale scadenza del suo contratto non sembra una buona idea visto che difficilmente riuscirà a ritagliarsi molto spazio tra le stelle del club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi.