La cartolina di Insigne e i tormenti di Spalletti

A Salerno scoppia un'acquazzone e su Sky Giorgia Cenni chiede a Massimo Mangiante notizie sul riscaldamento di Candreva, l'inviato viene inquadrato zuppo e sotto l'acqua battente. Vanessa Leonardi, invece, ha l'ombrello e lui spiega: «Ce n'è uno solo». Lei ringrazia: «Tu vieni bene in video anche bagnato».

***

Su Sky la nuotatrice Ilaria Cusinato spiega perché si sia tatuata E=mc² sulla caviglia: «La teoria della relatività di Einstein rappresenta la massima energia che un corpo può esprimere a riposo, io penso che l'energia che il mio corpo riesca a esprimere sia superiore a questa formula, per me è astratta».

***

In Twente-Fiorentina Mandragora ha cercato un gol in rovesciata ma ha preso il palo, a quel punto è stato inquadrato mentre imprecava dicendo tantissime parolacce. Gli italiani in visione non potevano equivocare ma altri, in Europa, non avranno colto il perché di quella rabbia contro Vancouver

***

Dal Canada Insigne manda una cartolina a Mertens: «I compagni più forti che ho avuto al Napoli? Higuain, Cavani e Hamsik».

***

«Kalulu è il giocatore più migliorato nel panorama nazionale», Billy Costacurta.

***

Ronaldo al Napoli? Nando Orsi su Sky: «Ma perché a Spalletti gli dovete dare un altro problema?! E Totti, e Icardi» e Insigne!

***

Bergomi su Sky spiega la sconfitta dell'Inter con la Lazio: «Sembrava potesse far gol e invece lo ha preso!».

***

Immagini medley di CR7 e il film L'uomo che sussurrava ai cavalli a L'originale di Sky, Bonan: «Lui sussurrava alla Champions, è la Champions che non gli sussurra più».