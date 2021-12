La Gdf nelle sedi di Inter e Lega: perché è scattato il blitz

La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Inter e della Lega nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19. L'indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali, a riportare questa notizia è l'Ansa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera già 12 giorni fa, il 9 dicembre, la Guardia di Finanza aveva trasmesso un’informativa alla Procura evidenziando alcune criticità nei bilanci del club di viale della Liberazione.

Sarebbero emerse, infatti, alcune irregolarità in relazione alle operazioni legate a circa dieci calciatori non di primo livello scambiati con altre società tra il 2017 e il 2019. Il sostituto procuratore Giovanni Polizzi ha aperto l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, bussando alla porta della sede dell’Inter e della Lega di Serie A per acquisire la documentazione su tutte le plusvalenze dichiarate nei due bilanci. Inizialmente il reato di falso in bilancio contro ignoti, senza indagati, ha riguardato anche il Milan ma non essendo emerse ipotesi di irregolarità già subito dopo i primi accertamenti il tutto è decaduto.