Cassano asfalta Gigio: ''Migliore portiere al mondo? Non diciamo ca...te''

Antonio Cassano ne ha per tutti. Come sempre l'ex talento di Bari Vecchia non ha lesinato critiche nei confronti dei protagonisti degli Europei 2020. Sempre senza peli sulla lingua, come è nel suo stile.

Nel consueto appuntamento sulla Bobo TV su Twitch Nicola Ventola ha dichiarato che Gigio Donnarumma sia al momento il più forte portiere al mondo, sulla stessa lunghezza d’onda anche Christian Vieri. A quel punto Cassano ha ribattuto dicendosi profondamente contrariato dal giudizio dei suoi compagni di trasmissione. ''Non diciamo cag**te'', è l'espressione eloquente con cui l'ex attaccante della Sampdoria gela gli altri, mettendo in dubbio che Donnarumma vada a Parigi a fare il titolare. Ovviamente il dibattito si accende e Ventola dichiara: ''Gigio potrebbe vincere anche il Pallone d'oro nei prossimi dieci anni...''.

Un altro giocatore finito nel bersaglio di Fantantonio è l'azzurro Jorginho, protagonista di una grande stagione al Chelsea e metronomo insostituibile nel centrocampo di Roberto Mancini. Sull'ex del calciatore del Napoli le lodi ormai si sprecano e si comincia a parlare addiritttura di Pallone d'oro. Dinanzi a questa possibilità Cassano reagisce senza freni: "L’altro giorno ho sentito un giornalista chiedere a Jorginho se stesse pensando al Pallone d’oro. A uno del genere gli strapperei il patentino, come si fa a fare certe domande o a pensare che Jorginho possa vincere il Pallone d’oro? Pura follia''.

L'attacco a Lukaku

Nei confronti di Romelu Lukaku non è mai stato tenero ma nell'ultima puntata Cassano ha rincarato la dose: "I gol li puoi anche sbagliare, il problema è che non l'ha mai ciapata, che è diverso. È facile fare gol contro l'Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria, con tutto il rispetto, mentre in Nazionale ha segnato ad Andorra, Liechtenstein etc etc".

La prestazione in ombra contro l'Italia ha di sicuro rafforzato le sue convinzioni sul gigante belga: "L'altro giorno quello che ha combinato Lukaku… non è riuscito a tenere una palla, non è riuscito a dare una palla. Chiellini per me è uno dei difensori più forti che la storia italiana abbia mai avuto, è fenomenale, però ha 38 anni (ne compirà 37 il mese prossimo, ndr) con mille problematiche, non ha più la forza di prima, Lukaku ha fatto una grande fatica l'altro giorno, non con i gol, ma a tener palla, non riusciva a fare niente. Poi se sei un minimo furbo, di là fai fatica… buttati dalla parte di Bonucci che fa più fatica a difendere".

Del resto già nel 2019 Cassano aveva bocciato l'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter: "A me personalmente non piace, a quelle cifre è una follia. Se fossi l'Inter non lo prenderei". Dopo uno scudetto vinto e tantissimi gol messi a segno, l'opinione di Fantantonio non è cambiata di molto…

