Cassano gela la Nazionale: "Vi dico perché è la peggiore..."

L'Italia di Roberto Mancini ha vinto ma non ha propriamente convinto contro l'organizzata Austria di Foda che ha dato fin troppo filo da torcere alla nostra nazionale. Gli azzurri hanno però raggiunto l'obiettivo: qualificarsi per i quarti di finale dove ora attende la vincente tra Belgio e Portogallo. In tanti hanno criticato l'Italia e tra questi anche Antonio Cassano che come sempre ai microfoni della Bobo Tv ha dato la sua opinione su quanto visto a Wembley.

FantAntonio stronca gli azzurri

Cassano, come detto, ha utilizzato Twitch per esprimere il suo pensiero sulla nazionale di Roberto Mancini: "Ora per l’Italia iniziano i problemi veri. Non si può arrivare ai quarti soffrendo tremendamente con una squadra come l’Austria che ha un quarto della tua forza", questo il commento dell'ex giocatore di Inter, Milan, Roma e Real Madrid. "La situazione adesso diventa complicata. Ai quarti ci saranno Portogallo o Belgio, poi Francia o Spagna. La gara di stasera mi ha ricordata quella contro l’Australia nel 2006. E’ stata la partita peggiore degli azzurri. Si può solo migliorare" , la sentenza del 38enne di Bari Veccchia.

L'insidia

Ora per l'Italia la strada si farà in salita, come prevedibile, dato che il 2 luglio a Monaco di Baviera affronterà una tra Belgio e Portogallo mentre ipoteticamente in semifinale potrebbe incontrare, sempre a Wembley, una tra Spagna e Francia che però devono ancora fare il loro corso. Ovviamente servirà un'altra prestazione contro la nazionale di Cristiano Ronaldo o di Romelu Lukaku per continuare ad alimentare il sogno di vincere l'Europeo che manca alla nostra nazione dal lontano 1968.

Mancini recupererà molto probabilmente capitan Giorgio Chiellini che prenderà il posto di Francesco Acerbi che si è comportato molto bene contro l'Austria in coppia con Leonardo Bonucci. Per il resto si va verso la conferma della squdra "titolare" con uno tra Pessina e Locatelli che potrebbero insidiare Marco Verratti apparso in ombra contro gli austriaci. In attacco dovrebbero essere confermati i tre tenori ma attenzione a Chiesa che dopo il best gol di ieri con cui ha sbloccato la difficile gara di Wembley si candida per essere l'uomo in più magari al posto dello stanco Berardi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?