Champions League, il Lione sorprende la Juventus: finisce 1-0 per i francesi

Rudi Garcia è riuscito nel suo intento di imbrigliare la Juventus di Maurizio Sarri con il suo Lione che ha addirittura vinto a sorpresa la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League per 1-0 grazie al gol di Tousart alla mezz'ora del primo tempo. La sfida è stata equilibrata con la Juventus che ha giocato un po' sotto ritmo per buona parte della gara alzando il forcing e mettendo più furore agonistico solo negli ultimi 20 minuti di gioco dove avrebbe meritato di raggiungere il pareggio. Per i francesi, nel primo tempo, anche un legno colpito da Toko-Ekambi, mentre i bianconeri si sono lamentati per un paio di rigori non concessi a CR7 per un contatto con Denayer e a Dybala per una piccola trattenuta di Bruno Gomez Guimaraes: nel primo caso sembra aver ragione il direttore di gare Manzano, nella seconda invece qualche dubbio in più resta. Annullato un gol alla Joya per fuorigioco millimetrico. Invasione di campo al 95' con CR7, abbastanza nervoso per il risultato, che ha addirittura tentato di allontanare con le mani il tifoso che voleva farsi un selfie. Nella sfida di ritorno, però, servirà ben altra Juventus per ribaltare l'1-0 maturato in terra francese: l'obiettivo è ampiamente alla portata della squadra di Sarri che dovrà però giocare tutt'altra partita per staccare il pass per i quarti di finale.

Nell'altro match di serata il Manchester City di Pep Guardiola va sotto al Bernabeu contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, frutto del gol di Isco, ma alla fine la ribalta completamente con le reti di Gabriel Jesus, su assist di De Bruyne e proprio con il belga che su calcio di rigore regala una vittoria importantissima agli inglesi che nella sfida di ritorno in casa potrannno contare su due risultati su tre e anche eventualmente di una sconfitta per 1-0. Tra i blancos espulso il capitano Sergio Ramos nel finale che dunque non ci sarà al ritorno rendendo ancora più difficile la possibilità di qualificazione per gli spagnoli.

La cronaca

La prima occasione della partita è per la Juventus con CR7 che al 5' la mette dentro per Cuadrado che non ci arriva di un soffio. Il Lione però pian piano sale di intensità e al 21' colpisce un traversa di testa con Toko Ekambi e al 23' de Ligt è bravo ad anticipare di testa Dembele che era già pronto a colpire. Alex Sandro ci prova con un tiro al 27' che termina alto. Scontro aereo tra Alex Sandro e de Ligt con l'olandese che resta un paio di minuti fuori dal campo per farsi medicare la ferita al capo.

Proprio mentre l'ex Ajax è fuori dal terreno di gioco i padroni di casa passano in vantaggio con Tousart, al 31', che la mette alle spalle di Szczesny con un tiro al volo dopo la bella giocata in fascia di Aouar. Dembele ci prova con un tiro che termina a lato su assist di Cuadrado e al 35' CR7 prova ad alleggerire la pressione con una conclusione che non prende il giro giusto. Toko-Ekambi ci prova due volte al 41' e al 43' facendo venire più di un brivido alla Juventus e si fa al riposo sull'1-0 Lione.

Nella ripresa la Juventus fa fatica a carburare e a dare fastidio il Lione e la prima vera chance per colpire è il 69' con Paulo Dybala che raccoglie il cross dalla sinistra di Alex Sandro e va al tiro al volo di controbalzo: la Joya colpisce la palla con lo stinco e la sfera si spegne sul fondo. I francesi si chiudono bene in difesa e concede alla Juventus solo tiri da fuori con Danilo che al 76' calcia a lato. CR7 viene contrato da Denayer all'83' ma per l'arbitro non c'è rigore. All'85' Dybala se ne va bene al suo marcatore e la mette in mezzo per Higuain che litiga un po' con il pallone e la mette fuori da ottima posizione. Bentancur serve Dybala all'87' con la Joya che controlla e poi va al gol: l'arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale la Juventus si lamenta ancora per un fallo in area di rigore questa volta di Guimaraes su Dybala che girato di spalle viene trattenuto per la maglia: per l'arbitro non c'è niente. Finisce 1-0 per il Lione che vince a sorpresa contro la Juventus.

Il tabellino

Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (78' Tete), Aouar, Tousart, Bruno Gomez Guimarães, Cornet (81' Andersen); Toko Ekambi (66' Terrier), Dembele

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62' Ramsey), Rabiot (78' Bernardeschi); Cuadrado (70' Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo

Reti: 31' Tousart (L)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?