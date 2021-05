Chef Rubio contro Totti: ''Una carriera da capitano per poi finire camerata...''

''Una carriera da Capitano per poi finire camerata. Stai andando a casa di nazisti che minacciano civili con armi pesanti...'' . Sono le parole di Chef Rubio contro Francesco Totti, che seguirà la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea in Israele a Tel Avivi per via di un'iniziativa legata ad Heineken, sponsor della competizione.

Gabriele Rubini in arte Chef Rubio ci ricasca ancora una volta e non è una novità. Stavolta il bersaglio delle sue invettive è addirittura l'icona giallorossa Francesco Totti. Come noto da giorni, l'ex capitano della Roma seguirà la finale di Champions League tra Manchester City e il Chelsea grazie ad un'iniziativa legata ad Heineken, lo sponsor principale della competizione europea. L'evento fa parte del progetto ''Totti's Friends'' e il Pupone seguirà la finalissima insieme ai vincitori di un concorso, indetto dal noto marchio di birra olandese. Tra gli iscritti verrano sorteggiati quattro partecipanti che potranno seguire la partita insieme a Totti.

Questo il messaggio lasciato dall'ex numero dieci giallorosso: "Ciao Israele fans, sono molto felice di venire in Israele per partecipare alla fantastica esperienza della finale di Champions League con quattro di voi. Sarete la mia Totti team, un uomo, una squadra. See you soon" . Fin qui nulla di strano: non è la prima volta che Heineken organizza eventi del genere e, prima di Totti, in Israele ci erano già andati l'ex capitano del Chelsea John Terry, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo ai tempi della Juventus e perfino Ronaldinho. Inutile nascondere però che la partenza di Totti per Tel Aviv arriva in un momento delicato, nel pieno del cessate il fuoco raggiunto tra Israele e il movimento nazionalista palestinese Hamas dopo giorni di ostilità che hanno provocato numerose vittime, ufficialmente 232 palestinesi a Gaza, di cui 65 bambini, e 12 in Israele, di cui due bambini.

La vicenda, oltre ad aver ricevuto varie critiche sui social, deve aver turbato anche Chef Rubio che ha rivolto un attacco particolarmente forte su Twitter alla bandiera giallorossa. Queste le sue prime parole: ''Comunque la @OfficialASRoma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata'' . Subito dopo seguite da un altro cinguettìo: ''Caro @Totti, fatti tradurre da qualcuno sta roba: stai andando a casa di nazisti che minacciano civili con armi pesanti, e hai accettato soldi non vitali da uno stato che da 73 anni sta portando avanti la pulizia etnica finalizzata alla sostituzione etnica del popolo palestinese''. Così dopo i ripetuti insulti contro Matteo Salvini e l'ultima rissa verbale con Enrico Mentana, Chef Rubio non perde una nuova occasione per fare parlare di sè e se la prende perfino con Totti. Insomma l'ennesima uscita evitabile, perfino insolita per un grandissimo tifoso romanista come lui.

