Chi è il nuovo colpo della Juventus che può davvero cambiare tutto

Dopo Arthur la Juventus ha presentato il suo secondo nuovo acquisto: il 22enne americano Weston McKennie. L'ex calciatore dello Schalke 04 ha le idee chiare e una gran voglia di dimostrare le sue qualità nel centrocampo che disegnerà Andrea Pirlo: "Convincermi a venire alla Juventus? Nessuno ha dovuto convincermi, quando ho saputo del loro interesse sono stato subito felice. Essere il primo statunitense mi rende molto orgoglioso, sento di avere l’opportunità di venire e rappresentare il mio paese. Far avvicinare i giovani al calcio, convincere molti bambini a intraprendere la strada del calcio. Io ero tentato anche dal football americano, ma a 11 ho scelto la mia strada", inizia così la conferenza del neo acquisto bianconero.

"Questo è un club con la storia, ambizioso e di prestigio...la possibilità di avere un allenatore come Pirlo, che è stato un maestro, è un onore per me. Poi ci sono anche tanti campioni, Cristiano Ronaldo lo prendevo ai videogiochi", il commento di McKennie che avrà dunque la possibilità di confrontarsi in uno dei campionati più difficili al mondo e che avrà anche la chance di giocare con alcuni dei più forti calciatori in circolazione.

L'idolo e la posizione in campo

McKennie ha ammesso candidamente che il suo giocatore preferito non era un giocatore della Juventus bensì Francesco Totti: "Ammiravo moltissimo la classe di Totti", il commento secco dell'ex Schalke che ha poi parlato delle sue caratteristiche di gioco: "Per me la posizione migliore, quella dove mi sento più a mio agio ed efficace, è centrocampista box-to-box, numero 8. Dove posso girarmi, portare palla in difesa. Questo è uno dei miei punti di forza. Ho parlato con Pirlo: gli piace il modo in cui gioco, la mia abilità nel recuperare il possesso palla. Ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda».

Un giocatore completo

McKennie è molto giovane ed ha ampi margini di miglioramento ma ha già messo insieme tre stagioni piene in Bundesliga con lo Schalke con cui ha giocato 91 presenze e realizzto 5 gol in tutte le competizioni: 75 in Bundesliga, 10 in Coppa di Germania e 6 in Champions League. Centrocampista eclettico e moderno è un giocatore capace di sfruttare la propria fisicità ma anche la propria tecnica. Toccherà a Pirlo plasmarlo ed aiutarlo a diventare un calciatore importante già da subito per la Juventus che aveva bisogno di forze fresche e nuove su cui puntare.

