Chiellini dice addio al calcio. Ora lo aspetta la Juventus

Quando compirà quarant'anni, il prossimo 14 agosto, Giorgio Chiellini avrà appeso le scarpette al chiodo da otto mesi. Ieri, appunto. L'annuncio dell'addio al calcio: mancava soltanto l'ufficialità, arrivata ieri a metà pomeriggio e corredata da un video durante il quale il capitano dell'Italia campione d'Europa ha ripercorso tutta la propria carriera. Dagli inizi di Livorno alla Fiorentina e da lì alla Juventus. Diventata poi casa sua, al punto che prossimamente potrebbe tornare a farne parte indossando le vesti del dirigente e magari anche del vice-presidente: «Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita le parole rivolte a Sua Maestà Il Calcio -. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti».

Ci si cambia d'abito, insomma. Volendo anche mettendo a frutto la laurea in Economia e l'esperienza a Los Angeles, dove Chiellini ha chiuso la carriera prima vincendo un campionato e poi storia di pochi giorni fa perdendo in finale l'ultima partita di un percorso sfavillante: 23 stagioni da professionista, 17 delle quali con la Juventus con cui ha collezionato 561 presenze (dietro solo a Del Piero e Buffon) e 36 reti tra il 2005 e il 2022. Nel suo palmarès ci sono 9 scudetti (consecutivi), 5 Coppe Italia, un campionato MLS 2022. Con l'Italia, 117 presenze (quinto all time) di cui 22 da capitano. Tra queste, indimenticabile, la finale di Euro 2020 vinta a Wembley. Inevitabile anche la lunga celebrazione che ne ha fatto la Juventus sul proprio sito: «Giorgio da Livorno col turbante. Con lui al nostro fianco, nessuno ci ha mai fatto paura». E l'ex capitano al rientro a Torino ha detto: «Offerte? Nessuna. Andrò da Allegri settimana prossima e sarò allo stadio con la Roma. Alla Juve? Non so».