Chiellini va a fare l'americano, Gatti l'italiano

Mi auguro che in California non si siano sbagliati. Il Los Angeles Times ha presentato l'arrivo di Giorgio Chiellini con la fotografia di Leonardo Bonucci trionfante dopo la conquista del campionato europeo a Wembley. Trattasi di un refuso giornalistico, Chiellini, non il suo sodale, sbarca in America con l'euforia di John Thorrington, manager del LAFC che considera l'italiano come il migliore investimento per il club. L'affare è stato sponsorizzato da Alessandro Del Piero che ha traslocato in California aprendo un ristorante, N10. L'affare costerà un milione e settecentomila dollari di salario, il più alto di tutta la squadra di adolescenti. Chiellini l'americano studierà un anno il soccer ma si prepara al ritorno in Italia per intraprendere la carriera di dirigente. Ne ha le qualità che sono state completate dalla laurea in Economia e Commercio con specializzazione in Business Administration. Ovviamente il teatro del suo futuro lavoro dovrebbe essere la Juventus che ha problemi di campo e non di scrivania. Federico Gatti è celebrato come il suo erede, trattasi di un difensore antico di stampo, non ha esperienza di football internazionale e troverà una pressione psicologica e professionale mai conosciuta prima, nemmeno al debutto con la nazionale contro l'Inghilterra. Chiellini insegnerà calcio difensivo, Gatti dovrà fare i conti con Bonucci, a meno che, come ha pubblicato il Los Angeles Times, non sia questo il colpo del club di Peter Guber, produttore cinematografico che tra i suoi film vanta anche Palle d'acciaio. Qualunque riferimento è puramente voluto.