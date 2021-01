Chris e Gauthier: se età e peso non contano

C'è quello che ha i capelli grigi e un fisico ancora da ragazzino, e chi con lo spirito del ragazzino gioca ancora a grandissimi livelli, ma ha la pancia. Come Gauthier Mvumbi, il 26enne francese nato da genitori congolesi, campione di pallamano balzato alle cronache nei giorni scorsi per suoi i quattro gol segnati su quattro tiri effettuati, ma anche e soprattutto per quel fisico piuttosto ciccio non proprio alla Cristiano Ronaldo, che in ogni caso non gli ha impedito di guadagnarsi i complimenti di Shaquille O'Neal, il suo più grande idolo.

Mvumbi è il simbolo di chi ce la fa e continua a farcela alla faccia degli stereotipi che vogliono lo sportivo di genere femminile o maschile fate voi giovane e aitante. Lui, il ragazzo franco-gongolese, potente, agile e con qualche chilo di troppo, non si ferma davanti a niente e a nessuno mettendo a segno quattro gol su quattro tiri all'esordio assoluto in un Mondiale, e come se non bastasse contro la nazionale vincitrice degli ultimi giochi Panamericani.

È il trionfo di chi non sente il peso degli anni, come Ibrahimovic (39), Cristiano Ronaldo (36 il 5 febbraio) e Gigi Buffon 42), tanto per citare qualche campione di futbol. Ma anche di Roger Federer (39), o di Lewis Hamilton (36), per il tennis e la F.1. Tanti campioni attempati, che lottano come sempre e più di sempre, basti pensare al fuoriclasse del football americano Tom Brady (43), quarterback di Geen Bay Bucaniers (in finale del Superbowl). E vogliamo forse dimenticarci di Valentino Rossi, che il prossimo 16 febbraio spegnerà 42 candeline?

Nel ciclismo abbiamo Alejandro Valverde, che ad aprile compirà 41 anni e nel 2018, dopo aver vinto di tutto e di più, si è anche laureato campione del mondo a 38 anni suonati. E poi c'è il nostro Vincenzo Nibali, che di anni ne ha 36, ed è sempre là, nelle posizioni di avanguardia. E poi Chris Froome, vincitori di quattro Tour, una Vuelta e un Giro, che i 36 li compirà a maggio e quest'anno sogna di portare a casa la quinta Grande Boucle in carriera. Ed è proprio lui a dire che «l'età è solo uno stato d'animo». Come per Mvumbi il ciccione, che avrà anche la pancia, ma ti mette a tacere con il sorriso compiaciuto di chi sa che con quattro tiri ti fa quattro gol.