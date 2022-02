Tra Cina e Usa si fa largo lo spirito olimpico

Tra le molteplici particolarità dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 ci sono un paio di aspetti curiosi che vale la pena sottolineare con dovizia di causa. Al di là del medagliere, dei vincitori e degli sconfitti, è importante guardare oltre le apparenze per cogliere la vera essenza dell'evento. Di che cosa stiamo parlando? Di quello spirito olimpico che, fin dall'alba dei tempi, ha sempre fatto rima con rispetto degli avversari, pace, amicizia e inclusione. Da questo punto di vista, le Olimpiadi che si stanno per chiudere in Cina hanno dimostrato, ancor più delle edizioni precedenti, di essere il palcoscenico perfetto dal quale diffondere in tutto il mondo la fratellanza tra popoli diversi in nome dello sport.

Basta osservare una qualunque sfida dei Giochi per rendersi conto di cosa stiamo parlando. La volontà di dare vita a competizioni leali può essere essere vista ovunque, anche nel bel mezzo di una gara. Prendiamo la snowboarder cinese Cai Xuetong che, dopo essere passata con successo alla finale della gara di halfpipe femminile nello snowboard, piazzandosi terza nelle qualificazioni, ha dichiarato di aver trovato una grande ispirazione in Chloe Kim, atleta statunitense classificatasi prima. Un altro esempio? In seguito alla vittoria 7-5 degli Stati Uniti sulla Cina nel girone di doppio misto di curling, le cinesi Fan Suyuan e Ling Zhi hanno offerto alle avversarie una serie di spille commemorative raffiguranti Bing Dwen Dwen, la mascotte panda dei Giochi. Il team Usa ha mostrato il dono ricevuto sui social media, spiegando di essere «onorato di aver ricevuto spille del genere» a conferma della grande sportività mostrata dalle atleti cinesi. Nonostante siano rivali nelle varie competizioni, i protagonisti di Beijing 2022 stanno trasmettendo un sincero messaggio di unità, amicizia e rispetto. Non solo: gli stessi sportivi stanno contribuendo, in prima persona, a sciogliere le tensioni internazionali che da mesi danneggiano i rapporti diplomatici tra Paesi che storicamente hanno sempre trovato benefici reciproci nel rendersi le rispettive mani. Senza ombra di dubbio, le prestazioni atletiche e le medaglie d'oro incolleranno ai teleschermi milioni di telespettatori sparsi in tutti i continenti. Ma saranno, al contrario, la sportività e l'amicizia a rendere eterni questi Giochi Olimpici.