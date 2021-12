Dalla Cina si rivede Peng Shuai. Ma come sta davvero?

Pubblicate nuove immagini di Peng Shuai. Le ha diffuse un giornalista del Global Times, Qingqing Chen, che sui social ha pubblicato un video di pochi secondi in cui si vede la tennista cinese che parla con l'ex stella della Nba Yao Ming. Poi c'è anche una foto che mostra Peng con due altri sportivi, durante un evento legato allo sci di fondo a Shanghai.

Dunque mistero risolto? Niente affatto. Nessuno può dire con esattezza come stia davvero la campionessa. Il suo è diventato un vero e proprio caso mondiale dopo che di lei si erano perse le tracce per settimane subito dopo la denuncia, presentata dalla donna, di violenze sessuali subite non da una persona qualsiasi bensì dall'ex vicepremier cinese.

Oggi però rispetto a quella grave accusa sembra voler fare marcia indietro: Peng Shuai fa sapere di non aver mai accusato nessuno di averla aggredita sessualmente e che il suo post-denuncia sui social è stato frainteso. "In primo luogo devo sottolineare un punto che è estremamente importante - riporta l'agenzia Reuters citando il video pubblicato da Lianhe Zaobao, un media di Singapore - non ho mai detto o scritto che qualcuno mi abbia aggredito sessualmente, devo sottolineare chiaramente questo punto".

La campionessa ha aggiunto inoltre che è "una faccenda privata" e che ci sono stati "molti fraintendimenti" riguardo a ciò che aveva pubblicato su Weibo. Non ha però aggiunto (né spiegato) altro.

Ma cosa aveva detto Peng Shuai a novembre? L'accusa nei confronti di Zhang Gaoli, con cui diceva di aver avuto una storia clandestina, era che l'uomo l'aveva costretta a un rapporto sessuale. Il messaggio sparì dopo poco e la tennista non si vide più per settimane, facendo preoccupare tutto il mondo del tennis mondiale, e non solo. La Women's Tennis Association aveva chiesto un'indagine trasparente annunciando la sospensione di tutti i tornei previsti in Cina, inclusa Hong Kong. Un'onta per la Cina. Rischio rientrato o solo rassicurazioni di facciata?