Clamorosa voce dalla Germania: "Rossi si ritira, pronto il sostituto"

Il gran premio di Misano di Motogp si avvicina ma potrebbe regalare delle sorprese con Valentino Rossi che potrebbe annunciare il suo ritiro al termine della stagione. Secondo quanto riporta il sito speedweek.com, infatti, il Dottore avrebbe maturato l'idea di voler lasciare le corse ritirandosi dopo 25 anni di professionismo e di massima serietà in tutte le categorie in cui ha corso distinguendosi quasi sempre come uno dei migliori. Al suo posto in Yamaha è pronto a sedersi un altro pilota italiano molto esperto, Andrea Dovizioso che ha da poco annunciato il suo divorzio dalla Ducati.

Verità e o semplici rumors?

Questo fine settimana sarà molto caldo a San Marino ma c''è subito da fare una considerazione: questa notizia potrebbe anche rivelarsi un semplice rumors di mercato dato che Rossi, nonostante il 41 anni suonati, ha sempre dichiarato di voler continuare a correre. L'incidente in cui non è stato coinvolto solo per questioni di centimetri, il diverbio con Johann Zarco in merito e il non riuscire a essere competitivo come vorrebbe potrebbero essere alcune delle considerazioni che potrebberlo spingere a dire basta con le corse ma quando si parla di Valentino Rossi bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. Al suo posto in Yamaha potrebbe dunque finirci Andrea Dovizioso ma per l'attuale pilota Ducati pare che sarà più probabile una stagione da collaudatore anche se il 2021 è tutto ancora da decifrare.

Un campione allo stato puro

Rossi non vince una gara in motogp dal 2017 su una delle sue piste preferite, ad Assen, da quel momento in poi ha messo insieme quattro secondi posti e sei terzi posti considerando l'ultimo di quest'anno nel gp di Andalusia. Il Dottore ha vinto la bellezza di nove titoli mondiali ma l'ultimo risale al lontanissimo 2009. Tra il 2014 e il 2016 Valentino avrebbe potuto mettere in bacheca il suo decimo titolo ma una serie di fattori: sfortuna, bravura degli avversari e demeriti propri, non gli hanno permesso di fare cifra tonda e ora difficilmente riuscirà a farlo dato che ci sono diversi giovani in erba come Fabio Quartaro su tutti o il sempreverde Marquez, fermo a quota otto mondiali ma con l'età dalla sua parte, che hanno ormai un altro passo rispetto al fuoriclasse di Tavullia che negli anni d'oro ha dimostrato di essere il più forte pilota in circolazione

