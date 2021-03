Il retroscena sul Milan: cosa è cambiato dopo questa foto

Il Milan di Stefano Pioli si prepara agli ultimi due mesi e mezzo di fuoco in una stagione che potrebbe regalare qualche soddisfazione per i colori rossoneri. Secondo in classifica a meno sei dai cugini dell'Inter e in piena corsa per passare il turno in Europa League dopo l'1-1 di Old Trafford contro il Manchester United di Solskjaer. In questo Milan pian piano anche Sandro Tonali si sta ritagliando un ruolo da protagonista per la lunga indisponibilità di Ismail Bennacer.

Il retroscena

La squadra di Stefano Pioli ne ha fatta di strada soprattutto in Europa essendo partita dai preliminari con Tonali che ha raccontato un retroscena relativo al mese di ottobre. I rossoneri nella pazzesca partita contro il Rio Ave, giunta fino agli interminabili calci di rigore, erano più vicini all'eliminazione che all'accesso al tabellone di Europa League ma gli errori degli avversari hanno permesso ai ragazzi di Pioli di qualificarsi.

"Guardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo durante i rigori col Rio Ave" , inizia così il racconto di Tonali. "Da quella foto, ce l’abbiamo stampata anche negli spogliatoi, ti scatta una scintilla, ti fa capire da dove siamo partiti e ti fa capire cosa hai passato per arrivare dove siamo ora", l'analisi dell'ex centrocampista del Brescia che compirà 21 anni il prossimo 8 maggio.

"Ti fa capire di avere dei meriti perché tutto questo non è venuto da solo ma ce lo siamo guadagnati sudando, lavorando, correndo, giocando, vincendo. Sono cose importanti, quella foto lì fa scattare in noi una scintilla, se siamo qua c’è un motivo e quindi sicuramente non molleremo" , questo il commento finale di Tonali che crede nella forza del gruppo che sta davvero facendo la differenza in questa stagione.

La volata scudetto

Questa sera il Milan affronterà il Napoli di Gattuso, giovedì 18 marzo il ritorno in Europa League contro lo Unied e domenica 21 prima della sosta ci sarà la trasferta di Firenze. Da queste tre partite si capirà molto delle reali ambizioni dei rossoneri da qui a fine stagione anche perché dopo la sosta per le nazionali Pioli recupererà diversi calciatori tra cui Bennacer a centrocampo ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic che tornerà al centro dell'attacco per gli ultimi 45 giorni di una stagione per il momento positiva per i colori rossoneri.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?