Il clamoroso ritiro di Rossi? "Cosa accadrà entro fine mese..."

Quale sarà il futuro di Valentino Rossi? Nonostante i 42 anni suonati il fuoriclasse di Tavullia non si è mai arreso ed ha sempre cercato di gareggiare alla pari con colleghi ben più giovani di lui. Secondo quanto riporta 'El Periodico de Catalunya', però, visti gli scarsi risultati ottenuti in questi anni e anche in questa stagione il Dottore starebbe pensando ad un clamoroso ritiro tra poche settimane.

Addio alla motogp?

"Deciderò prima della pausa estiva: se non mi diverto e per farlo ho bisogno di essere competitivo, giocarmi il podio, chiudere le gare nei primi 5 -questo sarà il mio ultimo mondiale. Io vorrei continuare per un anno ancora: vediamo che succede nei mesi iniziali di questo campionato" , questo il pensiero di Valentino Rossi che era stato chiaro dopo il gran premio di Assen.

Se le condizioni in pista non miglioreranno con un aumento di competitività sua e della moto allora Valentino potrebbe davvero pensare ad un ritiro alla fine del 2021. Nelle prime 7 gare del 2021 il suo miglior risultato è stato un decimo posto al Mugello, una pista dove ha quasi sempre vinto, ed in classifica ha 15 solo punti, 100 in meno di Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto nella Yamaha ufficiale.

Secondo la stampa spagnola Rossi starebbe pensando di lasciare con il team Petronas impaurito da questa ipotetica condizione. D'altronde il titolo di El Periodico de Catalunya, "Petronas Yamaha ha paura che Rossi si ritiri a metà del mondiale", firmato dalla prestigiosa penna iberica di Emilio Pérez de Rozas, parla chiaro e mette in dubbio che il Dottore possa voler andare avanti anche nel 2022 visti i chiari di luna delle ultime stagioni.ù

Rossi non vince un titolo mondiale dal lontano 2009: sono 12 anni che è a secco ed è sempre fermo a quota nove titoli iridati. Negli ultimi 12 anni, poi, ha vinto solo 10 gare e non è più riuscito ad essere ficcante ed incisivo come in passato. "Io continuo a dare il massimo, ho voglia di correre anche se i risultati li vede anche voi: non ho ancora deciso, ma presto lo saprete", è questo quello che ripete a tutti ogni volta il fuoriclasse di Tavullia che questa volta potrebbe davvero decidere di battere in ritirata per lasciare intatto un buon ricordo della sua grande classe sulle due ruote.

