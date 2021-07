Il clamoroso scambio di mercato: ecco chi è stato proposto alla Juventus per Dybala

Paulo Dybala sta ancora discutendo il rinnovo di contratto con la Juventus. Il suo accordo attuale con il club di Corso Galileo Ferraris scadrà il 30 giugno del 2022 ma la dirigenza bianconera è convinta di poter arrivare ad un'intesa con l'entourage dell'argentino anche se in sede di calciomercato può sempre succedere di tutto. Qualche giorno fa, infatti, l'autorevole Equipe ha sganciato una bomba di mercato: il Barcellona avrebbe intenzione di offrire Antoine Griezmann alla Vecchia Signora in cambio proprio di Paulo Dybala.

Scambio affascinante

L'Atletico Madrid ci ha provato per Griezmann inserendo nell'affare con il Barcellona Saul Niguez ma i blaugrana hanno declinato l'offerta. Il quotidiano francese, dunque, ha rilanciato su questo clamoroso scambio di mercato tra catalani e bianconeri con Dybala che avrebbe il gradimento di un altro argentino: Lionel Messi. L'Equipe, però, non si è sbilanciato più di tanto anche perché non sarebbe ancora pervenuta un'offerta ufficiale al club di corso Galileo Ferraris. Massimiliano Allegri, inoltre, lo reputa un giocatore importante ma se dovesse partire per esigenze di bilancio e soprattutto se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo di contratto, il suo sostituto sarebbe assolutamente di valore.

Curriculum a confronto

Classe 1991 il francese, 558 presenze totali tra Real Sociedad, Atletico Madrid e Barcellona con 220 reti al suo attivo, solo 35 in 99 getto con i blaugrana. Campione del mondo con la Francia e in grado di vincere un'Europa League e una Supercoppa Europea con la maglia dell'Atletico Madrid. Classe 1993 Dybala, 386 presenze tra Palermo e Juventus condite da 138 gol con cinque scudetti, 4 coppe italia e tre Supercoppe italiane in bacheca.

Griezmann guadagna più di Dybala ma un eventuale scambio tra i due giocatori non cambierebbe di molto il monte ingaggio della Juventus che ha a bilancio CR7 per 31 milioni di euro netti a stagione per un'altra stagione. Anche il portoghese è in bilico ma difficilmente troverà un'altra squadra in grado di garantirgli questo stipendio faraonico. Griezmann alla Juventus sarebbe un grande colpo di mercato e porterebbe novità e imprevedibilità con Dybala che farebbe la stessa cosa abbandonando l'Italia dopo nove anni tra Palermo e Vecchia Signora.

Ad oggi, questa eventualità pare remota anche perché i bianconeri vogliono prima provare a trovare un'intesa con il suo entourage per allungare il contratto. Chiaro è che se non si arriverà ad un accordo fino almeno a metà agosto allora ci potrebbe essere un'accelerata importante per una cessione per evitare poi di perderlo a parametro zero come successo al Milan per Hakan Calhanoglu, finito all'Inter, e Gigio Donnarumma che ha accettato la corte del Psg.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?