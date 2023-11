Colombo, il bomber milanista che fa volare il Monza

Come in cucina, è l'equilibrio dei contrasti che apparecchia i giudizi. E mentre il Milan cerca di asciugarsi dalla doccia di pioggia, critiche e fischi del dopo Udinese, il sole bacia un suo ragazzo di anni 21 che in 9 partite ha già segnato 3 gol e fornito un assist. Solo che la maglia sulle spalle è quella biancorossa del Monza. Il weekend agrodolce di rossoneri e biancorossi ha in menù innanzitutto il nome di due attaccanti: Luka Jovic e Lorenzo Colombo. Il primo, specchio delle difficoltà milaniste, impreciso e fuori dalla manovra nell'ultimo ko interno del Diavolo. Il secondo, sintesi dei brianzoli giovani, energici e ambiziosi. Così, quando si frega le mani all'ora di pranzo al Bentegodi, Adriano Galliani si riscalda proprio al sole di Colombo, giocatore del Milan sino al giugno 2028, ma per il momento centravanti di un Monza che con lui sbanca Verona e schizza là dove le big guardano all'Europa: al pari della Lazio, a tre punti dall'Atalanta, tanto per dire.

Colombo, che già con il Sassuolo aveva deciso la partita di destro, vedendosi annullare il raddoppio di sinistro, marchia con una doppietta l'1-3 all'Hellas: prima un destro, poi il raddoppio con un gran sinistro da fuori, specialità della casa.

«Dedico la vittoria a chi crede in me», ha poi detto Colombo dopo la doppietta al Verona. Facile credere che tra i destinatari del messaggio ci sia proprio Galliani, che all'ultimo giorno di mercato lo ha portato in Brianza, mentre sotto la Madonnina arrivano altri giocatori. Jovic in 6 partite ha segnato 0 volte, Ofakor ha fatto meglio (2 gol) ma giocandone 11. Ancora a secco Chukwueze, tra campionato e coppa in campo 9 volte. Quante Colombo.

«Chi ci presta i suoi giocatori sa che li valorizza», disse Galliani prima di prendersi Colombo, l'1 settembre. «È un'opportunità per tutti, anche per il Milan e l'operazione è fatta nell'interesse nostro, ma anche del Milan». Che Colombo se lo troverà davanti il 17 dicembre, per l'ultima casalinga prima di Natale. Il regalo, per Moncada, sarebbe non dover più rimpiangere l'attaccante che sta facendo gioire Galliani.