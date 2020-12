Colpo di scena in Ferrari: l'ad Camilleri si dimette per motivi personali

Colpo di scena in casa Ferrari: Louis Camilleri lascia il Cavallino rampante in maniera inaspettata e repentina. L'ammnistratore delegato si è dimesso con effetto iimmediato con la rossa che con un comunicato ufficiale ha salutato l'ormai ex membro del consiglio di amministrazione con John Elkann che andrà a ricoprire quella carica ad interim: "Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri".

Il saluto

Camilleri ha deciso di dire addio alla Ferrari per motivi personali e si è congedato con un caldo saluto alla casa di Maranello: "La Ferrari ha fatto parte della mia vita e servirla come amministratore delegato è stato un grande privilegio. La mia ammirazione per gli straordinari uomini e donne di Maranello, per la passione e la dedizione che mettono in tutto ciò che fanno è illimitata. Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla società dal 2018 e so che gli anni migliori della Ferrari devono ancora venire".

La lettera

John Elkann andrà dunque a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Ferrari. Sono anni indubbiamente difficili e delicati per la Rossa che dopo i pessimi risultati conseguiti in pista in questo 2020 ha dovuto pure incassare l'addio di Camilleri. Elkann, però, ha voluto ringraziare l'ex ad con una lettera inviata a tutti i dipendenti: "Sono sinceramente grato per tutto ciò che ha fatto Louis per la Ferrari e in particolare per il suo contributo nel momento molto difficile seguito alla prematura scomparsa di Sergio nel luglio 2018..." , inizia così il saluto del presidente di FCA.

"Loius ha mostrato un incrollabile senso di responsabilità, assicurando continuità alla nostra organizzazione, guidando la Ferrari verso il futuro con un piano strategico ambizioso e lungimirante. Il suo impegno è stato totale, come la fedeltà ai principi del nostro fondatore Enzo Ferrari" , uno dei tanti passaggi della lunga lettera che si è poi conclusa con un saluto caldo e affettuoso nei confronti del dirigente maltese: "La sua passione per Ferrari è sconfinata e sotto la sua guida la società si è ulteriormente affermata come una delle più grandi al mondo, capitalizzando il suo patrimonio davvero unico e la sua continua ricerca dell'eccellenza. Auguriamo a lui e alla sua famiglia un lungo e felice periodo di pensionamento".

