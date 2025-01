Lukaku ribalta la Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

La seconda vittoria di Antonio Conte contro la Juventus che è stata sua per tanti anni. Il primo ko dei bianconeri in campionato. La rete numero 200 di Lukaku nei principali campionati europei. E il primo gol di Kolo Muani, sostituito da Vlahovic all'82', con la Signora: quello che ha sbloccato la partita e quello che ha illuso la Juve al termine del primo tempo. Poi, però, il Napoli si è scatenato e per la squadra di Thiago Motta è calata la notte: ottava rimonta subita (17 punti persi da una situazione di vantaggio) e classifica che torna a complicarsi in ottica qualificazione alla prossima Champions. Non è stato di sicuro un pomeriggio banale, quello che si è vissuto al Maradona al termine del quale il Napoli sente di poter davvero raggiungere lo scudetto. La squadra di Conte si è infatti confermata dura come il marmo, in possesso di idee chiarissime e di giocatori dominanti: Anguissa, oltre al gol del pareggio, è stato per esempio una furia per tutta la durata del match, Politano ha messo a soqquadro la difesa bianconera e Lukaku la solita preziosa boa là davanti.

È una partita che si gioca a buoni ritmi fin da subito. La Juve cerca il palleggio e la superiorità numerica sulle fasce, il Napoli cerca di verticalizzare il prima possibile. Kolo Muani parte largo a destra e lascia il centro dell'attacco a Yildiz, ma è una situazione che nel corso della partita cambierà mille volte. Il baby turco è il primo ad andare vicino al gol, ma Meret è miracoloso nel negargli lo specchio della porta dopo che mezza difesa dei padroni di casa era finita per terra in seguito alla finta dell'attaccante bianconero. Il Napoli reagisce, ovviamente: Anguissa si butta dentro appena possibile, Politano sulla destra mette in difficoltà Cambiaso e Neres prova a fare altrettanto con McKennie dal lato opposto. Gatti è provvidenziale in un paio di diagonali, anticipando Lukaku e salvando così Di Gregorio. Le sovrapposizioni della Juve funzionano sia a sinistra che a destra ed è proprio da quest'ultimo lato che arriva il gol del vantaggio: Lobotka è impreciso nel colpo di testa che avrebbe dovuto liberare l'area, un rimpallo con Anguissa fa arrivare il pallone a Kolo Muani la cui girata è vincente.

L'illusione che il campionato della Juve possa svoltare dura però poco, perché la seconda metà di gara è tutta del Napoli: Di Gregorio è strepitoso su un colpo di testa di Lukaku, ma il pareggio arriva poco dopo grazie a un colpo di testa dell'imprendibile Anguissa (assist di Politano).

Quindi, il rigore causato da Locatelli su McTominay e trasformato da Big Rom, arrivato al quarto gol contro la Juve. Il Napoli sogna con la settima vittoria di fila, la Juve precipita dentro un incubo: non era così che avrebbe voluto guarire dalla pareggite.