Le lepri sono due... e il depotenziamento del Var può essere decisivo

Puntuale, con la posta del mattino, è arrivato il deferimento di Sogliano ds del Verona da parte del procuratore federale Chinè. È la prima risposta del calcio italiano al clima livido respirato durante l'ultimo turno di campionato. Nella calza della Befana gli arbitri e il loro designatore hanno trovato molto carbone e veleni in quantità industriale. A dire il vero qualche intelligente ripensamento c'è stato: l'ad della Salernitana che aveva minacciato fuoco e fiamme in vista dell'assemblea di Lega di ieri ha cambiato idea («non era la sede giusta» la spiegazione) probabilmente dopo aver visto le diverse moviole che hanno certificato un rigore netto (dopo trenta secondi) non visto da Guida per la Juventus e la correttezza del giallo rifilato al difensore bianconero Gatti.

Il punto di fondo resta in questa prima parte del campionato il numero esagerato di errori e omissioni commessi in misura identica da arbitri di campo e varisti con spiegazioni successive di Rocchi e Gervasoni che hanno finito con il moltiplicare la confusione su alcuni macro casi. Ultimo esempio: come si può annullare il gol di Scamacca in Roma-Atalanta per spintarella su difensore romanista e invece convalidare quello di Arnautovic in Genoa-Inter dopo spintone di Bissek su Strootman? Il tema resta sempre lo stesso: secondo molti addetti ai lavori è in atto una sorta di depotenziamento del var teso a valorizzare le scelte dell'arbitro in campo. Su questo punto il ct dei fischietti Rocchi deve fornire spiegazioni convincenti venerdì prossimo in conferenza stampa.

Sulle polemiche riferite agli aiutini la replica appuntita di Marotta è stata efficace: «Noi siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate degli inseguitori». Ok. L'importante però è che riconosca che in questa corsa allo scudetto le lepri sono due e con il primato che si gioca punto a punto anche un semplice errore o omissione del var commesso con una delle due lepri può risultare decisivo.