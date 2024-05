Vince la scuola all'italiana con tre re maghi della panchina

Un anno fa tre squadre italiane nelle tre finali europee, quest'anno ne approdano due, ma siamo rappresentati da tre tecnici. Il football italico trova il modo per uscire positivamente anche da una stagione che ha visto tutte le nostre squadre spazzate via dalla coppa principale. Ma la forza del calcio italiano si esprime anche attraverso le idee dei propri tecnici. Non per niente siamo considerati come i maestri della tattica, con cui arriviamo dove non ci porta la tecnica. Don Carlos Ancelotti è ormai sul piedistallo della sesta finale di Champions in carriera, una sola persa, finora, in quel modo rocambolesco contro il Liverpool. Dunque, quattro coppe dei Campioni già in bacheca che rappresentano un record assoluto per un allenatore, al pari delle sei finali. Il capolavoro di mercoledì al Bernabeu, con la scelta di mandare in campo Joselu nei minuti finali, è stato il timbro di Ancelotti su questa edizione. Ma se Don Carlos è ormai nell'olimpio dei maghi di ogni tempo e potrebbe essere considerato il miglior tecnico italiano di sempre, non da meno sono stati Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano che nelle rispettive coppe hanno portato l'esaltante Atalanta e la concreta Fiorentina all'ultimo atto. Tre re maghi del nostro calcio a cui, veramente per poco, non si è aggiunto Daniele De Rossi che ha saputo rigenerare la Rometta di Mourinho. Dunque maggio è ancora il mese del calcio all'italiana, buon viatico per l'avventura spallettiana agli Europei (a proposito saranno 5 i ct italiani in Germania: oltre a Spalletti Rossi, Montella, Calzona e Tedesco), ma soprattutto conferma di una scuola che sa sempre tirar fuori dal cilindro gente preparata. Adesso ovviamente, restando inavvicinabile Ancelotti persino per il Brasile, è ovvio che gli occhi di molti siano puntati proprio su Gasp e Italiano, con il Napoli che li ha messi in ballottaggio con Stefano Pioli. Eppure c'è anche chi continua a sfogliare le margherite all'estero invece di affidarsi ai talenti nostrani. Maestri di calcio che conoscono bene il nostro calcio.

