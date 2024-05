Made in Italy in Europa ma resta una A scarsa

Ci sono ancora molte cose da chiarire alle spalle dell'Inter. A parte il Milan, il resto è ancora tutto aperto e confuso, tra Europa e serie B. Per esempio la Juventus, sconcia e patetica, non vince dal 7 di aprile ed è stata capace di una eroica impresa: il pareggio in extremis con la retrocessa Salernitana; quello bianconero è un gruppo sfiduciato, Allegri parla da parroco, la società è impersonale con alcuni dirigenti che si muovono a titolo personale, sbagliando, per ignoranza e presunzione, le strategie politiche (allucinante la cordata con i club indebitati), infine comica l'irrigazione del prato dopo il nubifragio, premesse irresistibili alla vigilia della finale di coppa Italia contro l'Atalanta che vive una vita esattamente opposta; caricata a mille dal risultato di euroleague, la Dea ha giocato un calcio fantastico bullizzando con due gol e mezza dozzina di altre occasioni la Roma però rimessa in vita da un rigore inventato da Guida, improbabile e indisponente arbitro, De Rossi si ritrova addosso la Lazio di Tudor che può allestire la beffa capitale, mentre la deriva del Napoli è imbarazzante, pure caratterizzata dalle isterie dei suoi uomini scudetto, Kvara e Osimhen, a chiudere c'è poi qualcuno che si eccita per il Torino che spera di tornare in coppa. Ma nonostante questa modestia potremmo ritrovarci con tre tornei continentali made in Italy, per il numero di nostre squadre partecipanti, obiettivo che inorgoglisce ma poco ha a che fare con la cartella clinica della serie A. Così anche il girone della morte, lotta per non retrocedere, alza la polvere, sei squadre divise da cinque punti e con gli scontri diretti nei prossimi week end. A proposito, nulla si sa ancora della folkloristica richiesta avanzata da De Laurentiis di posticipare, per scaramanzia, Fiorentina-Napoli di venerdì 17.

Ci manca soltanto il var del chiromante.