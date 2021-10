Conceincao e la frase prima di Porto-Milan: "Lui è come Pepe...". Cala il gelo

Questa sera il Milan di Stefano Pioli giocherà al Do Dragao contro il Porto dell'ex Inter e Lazio Sergio Conceincao. Le due squadre sono fanalino di coda del girone con i lusitani fermi a quota uno dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid e la sonora sconfitta rimediata contro il Liverpool mentre i rossoneri sono fermi a quota 0 dopo aver perso entrambe le sfide ad Anfield contro il Liverpool e quella casalinga contro i colchoneros.

Il paragone azzardato

Durante la conferenza stampa Conceincao si è lasciato andare ad un paragone azzardato che non è passato inascoltato: "Ibra? Nessuna squadra è solo quello che è un giocatore. Zlatan è un riferimento, così come il nostro Pepe. Sappiamo dove gli piace giocare e cosa dobbiamo fare per non farlo sentire comodo". Il tecnico dei lusitani ha poi spiegato come sarà una partita dura contro il Milan di Pioli: "Contro uno degli avversari più titolati al mondo, vogliamo offrire una bella prestazione e, soprattutto, vincere. Spero che giocheremo una buona partita e spero anche di vincere. È la partita più importante, perché è quella che abbiamo domani. Non si deciderà niente. Questa è una partita che vincerà chi difenderà meglio”.

Conceincao ha poi elogiato Pioli e il suo Milan: "Vedo un Milan molto forte. Non ha ancora perso in campionato. Vinceva a Liverpool, batteva l'Atlético. Guardiamo al Milan, in quello che è capace di fare e poi in quello che possiamo fare noi, che è la cosa più importante. È una partita che vincerà chi difenderà meglio. Quanto a Pioli, tutti lo conoscono: non serve parlare tanto di lui, quanto della sua squadra che poi è una sua derivazione alla fine. Io da parte mia non accetto la sconfitta"

Questa sera Milan e Porto si giocano gran parte della qualificazione dato che con sei punti entrambe si rimetterebbero in gioco per dare fastidio a Liverpool e Atletico Madrid, favorite alla qualificazione agli ottavi di finale. Due pareggi farebbero il gioco di colchoneros e Reds anche se questo alla fine sarà un girone che potrebbe anche decidersi nella fase finale per secondo e terzo posto che vogliono dire qualificazione agli ottavi e playoff per poi accedere all'Europa League.

La probabili formazioni

Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio, Corona; Diaz, Taremi. All. Conceicao

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli