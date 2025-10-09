Lotta alla disabilità in sella ai cavalli

Due giorni per saltare oltre gli ostacoli della vita. Questo attende il Carosello del San Raffaele, il centro di riabilitazione equestre prossimo ai 40 anni e specializzato nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

L'appuntamento è al Circo Massimo, domani e sabato 11, con il Longines Global champions tour, quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione, unico appuntamento italiano del circuito.

Cavalieri normodotati e con disabilità saranno i protagonisti a Roma sulle note del violino della musicista Natalia Dudynska e sullo spartito di Experience di Ludovico Einaudi, per una competizione che amalgama l'adrenalina del grande jumping internazionale e l'inclusione. Tra i protagonisti il gruppo di ragazzi normodotati e con disabilità del Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele di Viterbo: in occasione della loro decima partecipazione al circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo, saranno portavoce dello sport in grado di travalicare le diversità. A partire dalle 19.45, spazio a cavalieri disabili e normodotati che si esibiranno insieme nell'esecuzione di figure scandite dalla musica, dando esempio della capacita della riabilitazione equestre. Si tratta del compimento di un percorso complesso di ragazzi e operatori che nel corso dell'anno si misurano con gli strumenti riabilitativi offerti proprio dall'attività equestre.

Il Carosello del San Raffaele è sceso in campo in occasione di numerosi eventi legati al mondo del cavallo e della disabilità sin dal 1990.

Un modello che in questo settore ha fatto scuola riscuotendo l'apprezzamento generale di istituzioni, pazienti e famiglie. Un consenso che ha spinto il San Raffaele a proseguire su questa strada con sempre maggiore impegno.