Conte elogia i nerazzurri. «Ma non facciamoci del male»

La sincerità innanzitutto, si sa che a Conte non fa mai difetto. «Il pareggio dell'Inter a Barcellona dà lustro al calcio italiano e a noi stessi, perché stiamo dando filo da torcere a una delle formazioni più forti in assoluto. Bisogna farle i complimenti, sta rappresentando l'Italia e deve darci lustro e gioia». Oggi si va nella sua città contro un Lecce alla disperata ricerca di punti per salvarsi, l'Inter se la vedrà con il Verona: potrebbe sembrare già una svolta ma l'allenatore della capolista sa cosa fare e cosa non fare in questi casi: «Ho vinto e perso scudetti all'ultima giornata, quindi non mi venite a dire che sarà decisiva perché dopo mancheranno altre partite, sia per noi che per loro. È un appuntamento importante perché ognuno ha qualche obiettivo da raggiungere: non conta se durante il percorso siamo stati la squadra in testa per più giornate, conta soltanto arrivare primi».

Ma per come si è messa, Lecce pare davvero un crocevia essenziale. Nella sua città, che non gli ha mai perdonato qualche spiacevole trascorso con la Juventus, il tecnico del Napoli va in cerca di un'impresa che potrebbe dare un senso totalmente differente al campionato. «Lecce è casa mia, li rispetto. Noi avevamo due obiettivi in estate, tornare in Europa e dare fastidio alle big, ci siamo riusciti: ora voglio capire che tipo di fastidio vogliamo dare, se cioè arrivare fino in fondo o solo creare incertezza. Pretendo grande umiltà e concentrazione dalla squadra perché siamo a quattro passi da un traguardo insperato».

È un modo per raffreddare una piazza che già bolle.

«Il cammino è ancora lungo, fidatevi: giocarci lo scudetto deve essere motivo di orgoglio, non facciamoci male da soli. La squadra non ha fatto voli pindarici, siamo in emergenza ma nelle difficoltà abbiamo sempre trovato la quadra».