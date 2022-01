Coppa d'Africa stile Gialappa's. Il lunedì non è solo barbieri

Un altra domenica senza big match in tivvù al pomeriggio con Sassuolo-Verona a pranzo ed Empoli-Venezia alle 15... Il calcio spalmabile in tv fa perdere spettatori e scatena l'ironia di Caressa: «Tre partite di Serie A al lunedì? Prima c'era solo il torneo dei barbieri!».

***

Tra gare finite all'85', risse e ricorsi, la Coppa d'Africa dà un'amarezza espressa su Twitter: «Il mio grande rimpianto è che Mai dire gol sia finito troppo presto. Con quello che stiamo vedendo in questa coppa d'Africa avremmo potuto consegnare ai posteri momenti di livello stellare».

***

Anche se vince in trasferta Igor Tudor su Sky non si esalta: «Abbiamo fatto quattro gol ma se facevamo sette, otto, non era nessuna sorpresa».

***

Gigi Di Biagio: «Io provocatore? Naa, non comincio mai per primo ma se cominci ti ammazzo». Radio Deejay.

***

«Il Genoa ha esonerato tardivamente Shevchenko... L'usignolo di Kiev è rimasto senza piume». Marco Lollobridgida, Campioni del mondo.

***

«Studiare il calcio di Pep è molto più divertente che a scuola!». Di Canio e Paolo Ciarravano per il sociale, Manchester City-Chelsea su Sky.

***

Mario Giunta presenta lo studio di Sky Sport 24: «Ci ha raggiunto in studio Marco De Micheli, una tassa pomeridiana che dobbiamo pagare».

***

A La casa dello sport Fabio Tavelli dà del lei all'allenatore del Sassuolo Dionisi, il mister neroverde: «Io ti do del tu».

***

Djokovic lascia il posto a un siracusano: «La storia più bella sarebbe Caruso che vince lìAustralian Open e festeggia con il segno del vaccino sulla spalla». Andrea Vianello su Twitter.