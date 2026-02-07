Tra Coppa e A si cercano conferme e riscatti

Difficile mettere ordine in un calendario che sembra un vocabolario non in ordine alfabetico. Tra coppa Italia e campionato si cercano conferme e riscatti, oggi Fiorentina-Torino segnala il ritorno nel circuito italiano di Fabio Paratici, reduce dall'avventura inglese e con molti motivi di rivincita che è poi lo stimolo analogo della squadra viola, sull'orlo di una crisi che sembra irreversibile e passa dal Torino di Baroni, i granata sono indecifrabili, nulla hanno del vecchio cuore torinista ma la classifica non consente la sconfitta. Genoa-Napoli ha le insidie ormai classiche per i campioni d'Italia tra infortuni, lamenti ed errori arbitrali però Genova è trasferta pericolosa, De Rossi ha ridato sangue e gioco alla squadra, una eventuale vittoria darebbe la spinta ulteriore ma inguaierebbe maledettamente Conte. Domani l'Inter a Reggio Emilia per consolidare un primato che è ormai assoluto, il Sassuolo ha ritrovato Berardi e non è poco. In verità la partita più seria è quella di Torino dove la Juventus stordita dalla bambola di Bergamo deve dare immediate risposte contro la Lazio in crisi di rapporti tra tifosi e Lotito, non vedo la notizia.

Spalletti si è avvitato nelle solite antiche elucubrazioni per spiegare la sbandata contro l'Atalanta, il problema non riguarda soltanto l'attacco, il caso è Koopmeiners che non ha trovato il posto di titolare nemmeno in coppa Italia e, quando è entrato in campo, è stato indisponente e vago, sicura la sua cessione a fine campionato ma al momento non esiste un'ipotesi di richiesta anche dai mercati minori. Per ultima la farsa di Milan-Como prosegue, si giocherà il 18 febbraio, allo stadio di San Siro. Si segnalano numerosi casi di esaurimento nervoso tra i bagarini di Perth.