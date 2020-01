Coppa Italia, il Milan batte 4-2 il Torino e va in semifinale. Ricordo da brividi per Bryant

"Rest in peace Kobe e Gianna together forever", è questo uno striscione apparso sugli spalti del Meazza durante Milan-Torino di Coppa Italia. Il pubblico di San Siro ha omaggiato alla grande la memoria di Kobe Bryant, scomparso nella giornata di domenica insieme alla figlia Gianna di 13 anni e ad altre sette persone per la caduta del suo elicottero privato. L'ex fuoriclasse dei Los Angeles Lakers si era sempre dichiarato un grande tifoso rossonero con il club di via Aldo Rossi che ha chiesto e ottenuto di poter giocare con il lutto al braccio per commemorare lo scomparso fuoriclasse. Al minuto 24 della partita, poi, tutto il pubblico si è alzato in piedi ed ha dedicato un lungo applauso alla memoria di Kobe.

In campo le due squadre si sono affrontate a viso aperto con il match che è stato vinto in rimonta per 4-2, e ai tempi supplementari, dal Milan di Stefano Pioli che ottiene la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Al gol di Giacomo Bonaventura ha risposto la doppietta del difensore brasiliano Bremer, con un gol per tempo, che ha permesso così ai granata di ribaltarla e di sognare la qualificazione ma solo fino al 90'. A tempo ormai scaduto, infatti, Calhanoglu segna il 2-2 e si va così ai supplementari. Dopo un primo tempo ricco di emozioni e di occasioni da ambo le parti, il Milan rompe gli indugi nel secondo tempo con l'uno-due terrificante Calhanoglu-Ibrahimovic che spezza così i sogni di gloria dei granata e che spinge in semifinale il Milan che ora se la vedrà contro la Juventus di Sarri in una doppia sfida tra andata e ritorno. Mazzarri, invece, dopo i sette gol presi contro l'Atalanta in campionato rischia l'esonero dopo la sconfitta di questa sera: l'ultima decisione spetterà al presidente Urbano Cairo.

La cronaca

Il Milan di Pioli si conferma in formissima e parte in pressing sul Torino di Mazzarri con Rebic, Piatek e Bonanaventura particolarmente attivi. Proprio quest'ultimo segna il vantaggio al 12' mettendola in rete a porta vuota su assist di Rebic da sinistra (brutto pallone perso a metà campo da Verdi nella circostanza). Minuto 24' tutto lo stadio Meazza in toto applaude in ricordo di Kobe: da brividi.

Al 25' Castillejo sterza e con il mancino impegna Sirigu ad una parata difficile in calcio d'angolo. Al 34' il Torino la pareggia con Bremer che allarga per Belotti che smista per Verdi che serve con un assist al bacio, di prima, ancora Bremer che controlla e batte Donnarumma. Krunic e Rebic ci provano tra il 38' e il 39' ma con scarsi risultati e al 40' il Milan segna il 2-1 con Rebic ma l'arbitro Pasqua annulla per il fallo di mano di Piatek.

Nella ripresa il Torino è più arrembante con il Milan un po' stanco e sulle gambe rispetto alla prima frazione. Al 58' Romagnoli ci prova di testa ma la sfera esce di poco e al 65' i granata costruiscono una bella azione con Berenguer che va al tiro trovando la parata a terra di Sirigu. Al 71' gli ospiti passano in vantaggio ancora con Bremer, alla prima doppietta in carriera, che di testa corregge in rete l'assist di Verdi.

Il Milan ci prova fino alla fine e al 91' arriva il pari di Calhanoglu che fa partire un tiro da fuori area, deviato da Djidji. Al 93' Ibrahimovic si mangia un gol incredibile spedendola alta sopra la traversa su assist di Leao. Lo svedese va al tiro al 95' ma Sirigu respinge e si va ai supplementari.

I supplementari

Nella prima frazione Verdi impegna Donnarumma su punizione al 94' e un minuto dopo Sirigu compie un miracolo sul tiro di Calhanoglu mentre al 99' il portiere del Milan a salvare tutto su Ola Aina prima e su Belotti al minuto 100. Nel finale del primo tempo doppio grande intervento di Sirigu su Theo Hernandez che poteva fare sicuramente meglio.

Nella ripresa Calhanoglu segna subito il 3-2 al minuto 106' con un tiro di sinistro, su assist di Kessie, che piega le mani di Sirigu. Al 109' Castillejo sfonda a destra e la mette in mezzo per Leao che fa sponda per Ibra che di destro batte ancora Sirigu. Il Torino non ne ha più nel finale e la sfida termina così sul 4-2 per il Milan che vola alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Juventus di Sarri.

Il tabellino

Milan: Donnarumma G.; Conti, Kjaer , Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic (82' Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (76' Rafael Leao); Rebic (105' Kessie), Piatek (65' Ibrahimovic).

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (83' Djidji); De Silvestri (112' Lyanco), Rincon (112' Laxalt), Lukic, Aina; Berenguer (90' Millico), Verdi; Belotti.

Reti: 12' Bonaventura (M), 34' e 71' Bremer (T), 91' e 106' Calhanoglu (M), 109' Ibrahimovic (M)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?