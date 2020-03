Coppa Italia, salta anche l'altra semifinale: rinviata Napoli-Inter

Dopo l'inaspettato rinvio di Juventus-Milan con la decisione arrivata nella tarda serata di ieri, secondo fonti vicine al Governo si va verso il rinvio anche dell'altra semifinale di Coppa Italia tra il Napoli di Gennaro Gattuso e l'Inter di Antonio Conte che si vede così rinviare la terza partita nell'arco di 10 giorni dopo quella casalinga contro la Sampdoria di Claudio Ranieri e dopo quella in trasferta contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il mondo dello sport con anche il calcio direttamente interessato: "Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro" , è questa l'indicazione degli esperti del gruppo di lavoro voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute si è addirittura spinto oltre: "Bisogna valutare se dare uno stop o farle giocare a porte chiuse".

Quando si recupera?

Resta difficile ipotizzare delle date in cui poter recuperare anche questi due match di Coppa Italia anche perché il calendario è fitto, ricco di impegni e di partite da recuperare. L'attesa assemblea straordinaria di Roma non si terrà dato che 19 club su 20, Inter esclusa, hanno dato il loro ok per recuperare le sei partite rimandate della 26esima giornata in questo fine settimana con lo scivolamento di tutte le altre giornate di campionato e con l'inserimento di un turno infrasettimanale per non andare oltre il 24 maggio con la fine del campionato. Ora, però, ci sarà da trovare delle altre date per poter recuperare e in tempi accettabili le due semifinali di ritorno per stabilire le finaliste di Coppa Italia.

Per quanto riguarda Juventus-Inter, dunque, dato che si dovrà giocare per forza di cose a porte chiuse potrebbe essere disputata o nella serata di sabato o in quella di domenica anche perché i nerazzurri avranno poi l'impegno di Europa League giovedì sera allo stadio Meazza contro gli spagnoli del Getafe. Le prossime ore saranno decisive per stabilire cosa ne sarà dei recuperi e in quali giorni del fine settimana verrano realmente fissati e disputate le sei partite della scorsa giornata di campionato, senza contare che ci sono anche quattro partite da dover recuperare della 25esima gioranta di cui tre sono già state programmate e con Inter-Sampdoria che resta ancora nel limbo.

