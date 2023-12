Coppa Italia spezzatino: ottavi disputati in un mese

La Coppa Italia, griffata Frecciarossa, va tutt'altro che spedita. Lo dice la programmazione degli ottavi: le sfide con le big della A spalmate in un mese. La prima gara (Lazio-Genoa) oggi alle 21 su Canale 5, l'ultima il 4 gennaio 2024 (Juventus-Salernitana). In un calendario ingolfato anche nelle festività natalizie, il torneo si è preso tutti gli spazi infrasettimanali liberi a parte il post Santo Stefano.

Dunque, sette giorni di gare e tutte prime serate (tranne Atalanta-Sassuolo del 3 gennaio che sarà alle 18 su Italia 1) garantite al broadcaster. Nel caso specifico, Mediaset che ha investito molto sulla manifestazione e ha anche confermato l'impegno per il prossimo triennio, mettendo sul tavolo un'offerta superiore: 51 milioni che comprendono la Supercoppa Italiana «allargata». Già, l'altro trofeo nostrano che è alla base dello «spezzatino» tv. La nuova formula prevede infatti la partecipazione di 4 squadre, le vincenti di scudetto e Coppa Italia più le seconde dei 2 tornei, con semifinali e finale.

Il trofeo, previsto a Gedda in Arabia Saudita, era stato programmato inizialmente nel periodo 4-8 gennaio: ecco perchè le gare di Coppa delle finaliste (Lazio, Fiorentina, Napoli e Inter) sono state schedulate a dicembre e in date diverse. Rimaste tali anche dopo lo spostamento al 21 gennaio, che ha di fatto liberato le date di inizio anno. Nelle quali sono state inserite gli incontri di Milan, Atalanta, Roma e Juventus. Ergo, se la Lazio stasera passerà il turno, dovrà attendere un mese per sapere se giocherà nei quarti un altro derby della Capitale.